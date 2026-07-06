Altstar Neymar verkündet nach Brasiliens Achtelfinal-Aus an der Fussball-WM seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Für den 34-Jährigen schliesst sich ein Kreis.

«Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende», sagte Neymar nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen dem TV-Sender Globo. «Ich habe hier angefangen, ich habe hier aufgehört.»

Für die Brasilianer endete die WM so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr. Neymar brach nach der Niederlage im Final-Stadion von East Rutherford in Tränen aus. Der einstige Topstürmer des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain bestritt insgesamt 130 Länderspiele für den Rekordweltmeister und ist noch vor Pelé Rekordtorschütze des Landes.

An dieser WM keine grosse Hilfe mehr

Gegen Norwegen wurde er eingewechselt und erzielte per Foulpenalty in der Nachspielzeit sein 80. Tor für die Seleção. Sein Debüt hatte er 2010 in einem Testspiel gegen die USA (2:0) ebenfalls in East Rutherford gefeiert – und dabei auch sein erstes Tor für die brasilianische Nationalmannschaft erzielt.

An der WM 2026 war Neymar, der inzwischen wieder in der Heimat beim FC Santos spielt, seinem Team keine allzu grosse Hilfe mehr. Infolge einer Wadenverletzung fiel er zunächst aus und kam dann nur noch zu zwei Kurzeinsätzen. Schon seine Nominierung für die WM hatte für Aufsehen gesorgt. Trainer Carlo Ancelotti hatte sie auch mit der grossen Erfahrung des Angreifers begründet. Dennoch wartet Brasilien nun mindestens vier weitere Jahre auf den ersten WM-Titel seit 2002. Ab sofort ohne Neymar.