Die Schweiz steht im WM-Achtelfinal. Captain Granit Xhaka lotst das Team in seinem 150. Länderspiel zum Spiel gegen Algerien. Ein Tag, der Xhaka «enorm viel» bedeutet.

Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Böni: «Diese Mannschaft muss sich vor keiner dieser Welt verstecken» Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Darum geht’s Die Schweiz gewinnt gegen Algerien mit 2:0 und zieht mit einer insgesamt reifen Leistung in den WM-Achtelfinal ein.

Breel Embolo freut sich über den Sieg und lobt Johan Manzambi für die Vorarbeit zum 1:0. Er betont, dass sich die Mannschaft nach einer ehrlichen Halbzeitansprache deutlich steigerte.

Granit Xhaka ist stolz auf sein 150. Länderspiel und hebt die starke zweite Halbzeit hervor. Trainer Murat Yakin lobt den solidarischen Auftritt und die effiziente Chancenverwertung.

Die Nati zeigt gegen Algerien eine reife Leistung und gewinnt 2:0. Nach dem Einzug in den WM-Achtelfinal zeigen sich Captain Granit Xhaka, Torschütze Breel Embolo und Trainer Murat Yakin beim Interview mit «SRF» zufrieden.

Breel Embolo

«Ich bin nicht so der Bier-Typ. Nach einem solchen Sieg gönne ich mir Capri-Sun und Eistee. Einfach Zucker. Ich bin extrem froh über diesen Sieg. Algerien hat es uns am Anfang schwer gemacht, dann kommt Johan (Manzambi, d.Red.) mit seiner wunderbaren Aktion. Ihm gehören 95 Prozent des Tores. Dann Kompliment an uns, wie ehrlich wir in der Halbzeit miteinander waren. Wir wussten, dass wir zehn bis 15 Prozent mehr machen müssen. Ab der 2. Halbzeit haben wir die Schweiz gesehen, die wir sein wollen.»

00:27 Embolo: «Mit Johan zu spielen ist einfach» Breel Embolo über die Harmonie auf dem Platz mit Johan Manzambi.

00:29 Embolo schiesst die Schweiz nach herrlicher Manzambi-Vorarbeit in Führung

Granit Xhaka

«Dieser Tag bedeutet enorm viel für mich. 150 Spiele für das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, das rote Trikot tragen dürfen – das macht mich sehr stolz. Umso schöner haben wir ein gutes Spiel gemacht und sind eine Runde weitergekommen. Algerien hat sehr gut begonnen, sie waren fast übermotiviert. Das Führungstor hat uns geholfen. In der Pause haben wir Dinge angesprochen, die nicht gut waren. Wir haben zu viele lange Bälle gespielt und konnten den Ball nicht halten. In der 2. Halbzeit waren wir dann souverän, liessen nichts zu und machten schnell das 2:0.

00:27 Xhaka: «Die Jungs haben meinen speziellen Tag noch schöner gemacht» Captain Granit Xhaka feiert gegen Algerien seinen 150. Einsatz im Nati-Trikot und schwärmt von seinen Teamkollegen.

Murat Yakin

«Wir hatten in der Startphase zu kämpfen. Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel. Zum Glück kommt das Tor (von Breel Embolo, d.Red.). Wir haben eine reife Leistung gezeigt. Wir haben dem Gegner wenig zugelassen und im richtigen Moment die Tore geschossen. (...) Heute haben wir eine solidarisch-reife Leistung gezeigt.

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