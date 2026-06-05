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Nationalteam Breel Embolo sitzt im Flieger nach Los Angeles

SDA

5.6.2026 - 13:31

Er ist unterwegs: Breel Embolo kann aufatmen
Er ist unterwegs: Breel Embolo kann aufatmen
Keystone

Breel Embolo ist auf dem Weg in die USA. Der Stürmer, dessen Abreise ins Camp des Nationalteams in San Diego sich wegen eines Visa-Problems verzögert hat, stösst damit am Freitagabend zur Mannschaft.

Keystone-SDA

05.06.2026, 13:31

Gesehen wurde Embolo am Freitagmittag beim Check-in am Flughafen Zürich nicht. In einem Instagram-Beitrag schrieb er aber kurz vor der geplanten Startzeit des Fliegers nach Los Angeles um 13.10 Uhr: «Boarding completed. Nach etwas Verzögerung freue ich mich, nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen.»

Ein Einsatz am Samstag im letzten Test der Schweiz gegen Australien des an der WM wohl gesetzten Stürmers, der in den letzten zwölf Länderspielen neun Tore erzielt hat, ist angesichts der knapp bemessenen Zeit unwahrscheinlich. Die Partie, die in San Diego stattfindet, ist auf Samstag, 12.00 Uhr angesetzt (21.00 Uhr Schweizer Zeit). Nationalcoach Murat Yakin dürfte sich am Freitag an der Medienkonferenz zur Personalie äussern. Diese beginnt um 18.45 Uhr Schweizer Zeit.

Embolos elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) war am Dienstag vor der Abreise der Mannschaft kurzfristig für ungültig erklärt worden. Hintergrund war eine Verurteilung wegen Drohungen im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2018.

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