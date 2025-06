Auch der Schweizer Johan Vonlanthen trug einst das Dress von Brescia. Keystone

Der italienische Verein Brescia verschwindet nach 114 Jahren von der Bildfläche.

Keystone-SDA SDA

Besitzer Massimo Cellino hat beschlossen, Schulden in Höhe von drei Millionen Euro nicht zu begleichen, weshalb Brescia nicht mehr an der Meisterschaft teilnahmen darf. Das berichten italienische Medien.

Brescia spielte während 23 Saisons in der Serie A, zuletzt 2019/20. Die beste Klassierung war ein 8. Platz in der Spielzeit 2000/01. Unter anderen trugen die italienischen Fussballgrössen Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo und Luca Toni das Dress des Vereins aus der Lombardei – wie auch die Schweizer Johan Vonlanthen und Valon Behrami. Zuletzt stieg Brescia in die Serie C ab.