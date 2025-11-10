Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund führt in Hamburg bis zur 97. Minute – dann fällt das 1:1. Kobel trifft beim Gegentreffer keine Schuld. Zuvor wird er kaum gefordert, hält den Ball bei einer wichtigen Parade in der 77. Minute sicher – kurz vor der Pause rettet ihn die Latte.

1. FC Köln Joël Schmied

Nachdem er sich gegen den HSV vor einer Woche «nicht wohl fühlte» und zur Pause raus musste, steht er beim Derby in Gladbach wieder 90 Minuten auf dem Platz. Vielleicht hätte er aber lieber zugeschaut, Köln verliert gegen den Erzrivalen 1:3. Schmied trifft an den Gegentreffern keine Schuld.

Gladbach Nico Elvedi

Auf den 4:0-Auswärtserfolg bei St. Pauli lassen die Fohlen einen 3:1-Triumph im Rheinischen Derby folgen. Elvedi spielt über 90 Minuten in der Innenverteidigung durch und macht zusammen mit seinen Teamkollegen den Laden dicht. Das einzige Gegentor fällt in der Nachspielzeit nach einem äusserst hart gepfiffenen Penalty.

Gladbach Jonas Omlin

Nach neun Einsätzen als Bankdrücker steht Omlin im 10. Bundesliga Spiel der Saison gegen Köln nicht einmal im Kader der Gladbacher.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz kassiert bei Eintracht Frankfurt eine knappe 0:1-Niederlage. Widmer steht in der Startelf, wird kurz vor dem Seitenwechsel verwarnt und wird kurz nach dem einzigen Gegentor in der 87. Minute ausgewechselt.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fehlt gegen Augsburg mit einer Muskelverletzung. Ohne den 22-Jährigen kämpft sich der VfB zu einem 3:2-Heimsieg.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück und sammelt in der zweiten Mannschaft des VfB in der 3. Liga Spielpraxis. An diesem Wochenende gegen Alemannia Aachen fehlt Stergiou allerdings im Aufgebot.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger sitzt in Stuttgart zum zweiten Mal in Folge über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder verwandelt gegen seinen Ex-Klub einen Abpraller zur frühen Augsburger Führung, hält sich beim anschliessenden Jubel aber stark zurück. Zum Sieg reicht es ohnehin nicht. Stuttgart gelingt in der Folge die Wende und Rieder wird nach 80 Minuten bei einem 2:3-Rückstand ausgewechselt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda sieht von der Ersatzbank aus, wie seine Teamkollegen gegen Mainz mit 1:0 gewinnen.

HSV Miro Muheim

Der HSV rettet gegen den BVB in der 97. Minute einen Punkt. Grossen Anteil daran trägt auch Muheim, der mit einer wunderschönen Flanke auf Teamkollege Königsdörffer den Assist beiträgt.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Der 25-Jährige wird im Heimspiel gegen Wolfsburg erst in der 80. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Nur drei Minuten später gleicht Werder aus, bevor dem Heimteam in der Nachspielzeit gar noch die Wende gelingt. Schmidt ist nicht direkt an den Toren beteiligt.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi spielt beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli über die volle Distanz, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus spielt in der zweiten Mannschaft der Freiburger durch, gegen die Kickers Offenbach gibt es ein 1:1-Remis.

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderlands Höhenflug geht weiter. Gegen Leader Arsenal zeigen Xhaka und Co. den nächsten starken Auftritt und kommen dank der akrobatischen Einlage von Brian Brobbey in der 94. Minute zum 2:2-Ausgleich. Der Nati-Captain ist einmal mehr ominpräsent, auch wenn er ohne direkte Torbeteiligung bleibt. Kurz vor der Pause wird er für ein taktisches Foul verwarnt.

Newcastle Fabian Schär

Seit seiner Kopfverletzung hat Schär den Stammplatz in Newcastle verloren. Im Auswärtsspiel gegen Brentford sitzt der 33-Jährige über die volle Distanz auf der Ersatzbank und muss von da mitansehen, wie seine Teamkollegen trotz 1:0-Führung mit 1:3 verlieren.

Leeds United Noah Okafor

Stammspieler Okafor spielt gegen Nottingham Forest durch, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern – obwohl er mit seinem starken Ballgewinn die frühe Führung für Leeds einleitet.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Auch Ndoye spielt im Duell mit Okafor über die volle Distanz und leitet seinerseits den 1:1-Ausgleich ein. Am Ende gewinnt Nottingham mit 3:1 und holt wichtige Punkte.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Verletzung noch länger aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter fährt gegen Lazio mühelose den dritten Sieg in Serie ein. Sommer zeigt eine tadellose Leistung und bleibt wettbewerbsübergreifend zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Inter Mailand Manuel Akanji

Wie Sommer spielt auch Akanji gegen Lazio durch, obwohl er in der 33. Minute verwarnt wird. Dank dem 2:0-Sieg erobert Inter die Tabellenspitze.

Genua Benjamin Siegrist

Sitzt beim 2:2 zuhause gegen Florenz über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari steht nach seinem Wadenbeinbruch zum zweiten Mal wieder im Kader der AC Milan, kommt beim 2:2 bei Parma aber noch nicht zum Einsatz.

AC Milan Zachary Athekame

Nächster Kurzeinsatz für Athekame. Er darf in Parma ab der 87. Minute ran, am Resultat ändert sich anschliessend nichts mehr.

Pisa Michel Aebischer

Pisa fährt gegen US Cremonese im 11. Liga-Spiel den ersten Sieg ein und verlässt vorerst die Abstiegsplätze. Aebischer spielt im Mittelfeld durch, obwohl er schon in der 17. Minute verwarnt wird. Beim einzigen Treffer in der 75. Minute ist er nicht direkt involviert.

Pisa Daniel Denoon

Denoon sitzt erneut während 90 Minuten auf der Bank.

Bologna Remo Freuler

Remo Freuler fällt mit einer «verschobenen Fraktur des rechten Schlüsselbeins» bis auf Weiteres aus und fehlt auch der Schweizer Nati in den entscheidenen Spielen der WM-Quali.

Fiorentina Simon Sohm

Sohm steht gegen Genua in der Startelf und glänzt in der 57. Minute mit einem herrlichen Zuspiel auf Piccoli, der die zwischenzeitliche 2:1-Führung markiert. Zum Sieg reicht es dennoch nicht, die beiden Teams trennen sich mit einem 2:2. Sohm wird in der 74. Minute ausgewechselt.

Parma Sascha Britschgi

Was für ein Auftritt von Britschgi! Gegen Milan führt er sein Team nach einem 0:2-Rückstand mit zwei Assists zu einem überraschenden Punktgewinn. Er setzt sich der Schweizer kurz vor der Pause dynamisch durch und findet mit seinem Flachpass Teamkollege Bernabe. Und in der 62. Minute lässt er Gegenspieler Estupinan stehen und zirkelt die Flanke perfekt auf den Kopf von Del Prato, der zum 2:2-Endstand trifft.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Nachdem Rodriguez in der Vorwoche zur Pause ausgewechselt wird, fehlt er im Auswärtsspiel in Valenica im Betis-Kader. Ohne den Nati-Verteidiger erreicht Betis ein 1:1-Remis.

Sevilla Djibril Sow

Sow steht gegen Osasuna in der Startformation, sieht in der 28. Minute die Gelbe Karte und wird in der 65. Minute ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Auch Vargas steht in der Startelf von Sevilla und schiesst sein Team zum 1:0-Sieg! In der 51. Minute übernimmt er Verantwortung und verwandelt einen Penalty souverän. In der 86. Minute wird der 27-jährige Matchwinner ausgewechselt.

Valencia Eray Cömert

Sitzt bei beim 1:1-Remis gegen Betis über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic fehlt Valencia nach wie vor mit einer Knieverletzung.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco kassiert die zweite Liga-Pleite in Folge und geht gegen Lens gleich mit 1:4 unter. Köhn bleibt bei den Gegentoren machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria kehrt nach Adduktorenproblemen zurück und kommt gegen Lens zu einem Kurzeinsatz. In der 79. Minute beim Stand von 1:4 eingewechselt, sieht er in der 95. Minute noch die Gelbe Karte.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo schiesst Rennes im Auswärtsspiel gegen den Paris FC zum Sieg. Der Nati-Star erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Für Embolo war es im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor.

Marseille Ulisses Garcia

Nach der Roten Karte im Spiel gegen Auxerre fehlt Garcia seinem Team gegen Stade Brest gesperrt. Ohne den 29-Jährigen kommt der PSG-Verfolger zu einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi steht erneut in der Startformation, wird in der 63. Minute beim Stand von 0:1 aber ausgewechselt. Immerhin gelingt seinen Teamkollegen in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient bleibt im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, holt gegen Toulouse aber immerhin einen Punkt. Das einzige Gegentor kassiert Mvogo in der 65. Minute per Penalty, wobei er den Abschluss beinahe hätte parieren können. Entsprechend gross ist der Ärger anschliessend.