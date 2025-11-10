  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldner-Check Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub

Patrick Lämmle

10.11.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Tobias Benz, Luca Betschart

10.11.2025, 14:15

10.11.2025, 14:22

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund führt in Hamburg bis zur 97. Minute – dann fällt das 1:1. Kobel trifft beim Gegentreffer keine Schuld. Zuvor wird er kaum gefordert, hält den Ball bei einer wichtigen Parade in der 77. Minute sicher – kurz vor der Pause rettet ihn die Latte.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Nachdem er sich gegen den HSV vor einer Woche «nicht wohl fühlte» und zur Pause raus musste, steht er beim Derby in Gladbach wieder 90 Minuten auf dem Platz. Vielleicht hätte er aber lieber zugeschaut, Köln verliert gegen den Erzrivalen 1:3. Schmied trifft an den Gegentreffern keine Schuld.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Auf den 4:0-Auswärtserfolg bei St. Pauli lassen die Fohlen einen 3:1-Triumph im Rheinischen Derby folgen. Elvedi spielt über 90 Minuten in der Innenverteidigung durch und macht zusammen mit seinen Teamkollegen den Laden dicht. Das einzige Gegentor fällt in der Nachspielzeit nach einem äusserst hart gepfiffenen Penalty.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Nach neun Einsätzen als Bankdrücker steht Omlin im 10. Bundesliga Spiel der Saison gegen Köln nicht einmal im Kader der Gladbacher.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz kassiert bei Eintracht Frankfurt eine knappe 0:1-Niederlage. Widmer steht in der Startelf, wird kurz vor dem Seitenwechsel verwarnt und wird kurz nach dem einzigen Gegentor in der 87. Minute ausgewechselt.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fehlt gegen Augsburg mit einer Muskelverletzung. Ohne den 22-Jährigen kämpft sich der VfB zu einem 3:2-Heimsieg.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück und sammelt in der zweiten Mannschaft des VfB in der 3. Liga Spielpraxis. An diesem Wochenende gegen Alemannia Aachen fehlt Stergiou allerdings im Aufgebot.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Zesiger sitzt in Stuttgart zum zweiten Mal in Folge über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder verwandelt gegen seinen Ex-Klub einen Abpraller zur frühen Augsburger Führung, hält sich beim anschliessenden Jubel aber stark zurück. Zum Sieg reicht es ohnehin nicht. Stuttgart gelingt in der Folge die Wende und Rieder wird nach 80 Minuten bei einem 2:3-Rückstand ausgewechselt.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda sieht von der Ersatzbank aus, wie seine Teamkollegen gegen Mainz mit 1:0 gewinnen.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV rettet gegen den BVB in der 97. Minute einen Punkt. Grossen Anteil daran trägt auch Muheim, der mit einer wunderschönen Flanke auf Teamkollege Königsdörffer den Assist beiträgt.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Der 25-Jährige wird im Heimspiel gegen Wolfsburg erst in der 80. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Nur drei Minuten später gleicht Werder aus, bevor dem Heimteam in der Nachspielzeit gar noch die Wende gelingt. Schmidt ist nicht direkt an den Toren beteiligt. 

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Manzambi spielt beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli über die volle Distanz, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus spielt in der zweiten Mannschaft der Freiburger durch, gegen die Kickers Offenbach gibt es ein 1:1-Remis.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderlands Höhenflug geht weiter. Gegen Leader Arsenal zeigen Xhaka und Co. den nächsten starken Auftritt und kommen dank der akrobatischen Einlage von Brian Brobbey in der 94. Minute zum 2:2-Ausgleich. Der Nati-Captain ist einmal mehr ominpräsent, auch wenn er ohne direkte Torbeteiligung bleibt. Kurz vor der Pause wird er für ein taktisches Foul verwarnt.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Seit seiner Kopfverletzung hat Schär den Stammplatz in Newcastle verloren. Im Auswärtsspiel gegen Brentford sitzt der 33-Jährige über die volle Distanz auf der Ersatzbank und muss von da mitansehen, wie seine Teamkollegen trotz 1:0-Führung mit 1:3 verlieren.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Stammspieler Okafor spielt gegen Nottingham Forest durch, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern – obwohl er mit seinem starken Ballgewinn die frühe Führung für Leeds einleitet. 

«Es macht mich traurig». Okafor ist schwer enttäuscht von Nati-Coach Yakin und dem SFV

«Es macht mich traurig»Okafor ist schwer enttäuscht von Nati-Coach Yakin und dem SFV

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Auch Ndoye spielt im Duell mit Okafor über die volle Distanz und leitet seinerseits den 1:1-Ausgleich ein. Am Ende gewinnt Nottingham mit 3:1 und holt wichtige Punkte. 

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Verletzung noch länger aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter fährt gegen Lazio mühelose den dritten Sieg in Serie ein. Sommer zeigt eine tadellose Leistung und bleibt wettbewerbsübergreifend zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. 

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Wie Sommer spielt auch Akanji gegen Lazio durch, obwohl er in der 33. Minute verwarnt wird. Dank dem 2:0-Sieg erobert Inter die Tabellenspitze. 

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Sitzt beim 2:2 zuhause gegen Florenz über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari steht nach seinem Wadenbeinbruch zum zweiten Mal wieder im Kader der AC Milan, kommt beim 2:2 bei Parma aber noch nicht zum Einsatz.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Nächster Kurzeinsatz für Athekame. Er darf in Parma ab der 87. Minute ran, am Resultat ändert sich anschliessend nichts mehr.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa fährt gegen US Cremonese im 11. Liga-Spiel den ersten Sieg ein und verlässt vorerst die Abstiegsplätze. Aebischer spielt im Mittelfeld durch, obwohl er schon in der 17. Minute verwarnt wird. Beim einzigen Treffer in der 75. Minute ist er nicht direkt involviert.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon sitzt erneut während 90 Minuten auf der Bank.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Remo Freuler fällt mit einer «verschobenen Fraktur des rechten Schlüsselbeins» bis auf Weiteres aus und fehlt auch der Schweizer Nati in den entscheidenen Spielen der WM-Quali. 

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm steht gegen Genua in der Startelf und glänzt in der 57. Minute mit einem herrlichen Zuspiel auf Piccoli, der die zwischenzeitliche 2:1-Führung markiert. Zum Sieg reicht es dennoch nicht, die beiden Teams trennen sich mit einem 2:2. Sohm wird in der 74. Minute ausgewechselt. 

 

Parma

Sascha Britschgi

Was für ein Auftritt von Britschgi! Gegen Milan führt er sein Team nach einem 0:2-Rückstand mit zwei Assists zu einem überraschenden Punktgewinn. Er setzt sich der Schweizer kurz vor der Pause dynamisch durch und findet mit seinem Flachpass Teamkollege Bernabe. Und in der 62. Minute lässt er Gegenspieler Estupinan stehen und zirkelt die Flanke perfekt auf den Kopf von Del Prato, der zum 2:2-Endstand trifft.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Nachdem Rodriguez in der Vorwoche zur Pause ausgewechselt wird, fehlt er im Auswärtsspiel in Valenica im Betis-Kader. Ohne den Nati-Verteidiger erreicht Betis ein 1:1-Remis.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow steht gegen Osasuna in der Startformation, sieht in der 28. Minute die Gelbe Karte und wird in der 65. Minute ausgewechselt. 

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Auch Vargas steht in der Startelf von Sevilla und schiesst sein Team zum 1:0-Sieg! In der 51. Minute übernimmt er Verantwortung und verwandelt einen Penalty souverän. In der 86. Minute wird der 27-jährige Matchwinner ausgewechselt.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Sitzt bei beim 1:1-Remis gegen Betis über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic fehlt Valencia nach wie vor mit einer Knieverletzung.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco kassiert die zweite Liga-Pleite in Folge und geht gegen Lens gleich mit 1:4 unter. Köhn bleibt bei den Gegentoren machtlos. 

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria kehrt nach Adduktorenproblemen zurück und kommt gegen Lens zu einem Kurzeinsatz. In der 79. Minute beim Stand von 1:4 eingewechselt, sieht er in der 95. Minute noch die Gelbe Karte. 

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo schiesst Rennes im Auswärtsspiel gegen den Paris FC zum Sieg. Der Nati-Star erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Für Embolo war es im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Nach der Roten Karte im Spiel gegen Auxerre fehlt Garcia seinem Team gegen Stade Brest gesperrt. Ohne den 29-Jährigen kommt der PSG-Verfolger zu einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg. 

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi steht erneut in der Startformation, wird in der 63. Minute beim Stand von 0:1 aber ausgewechselt. Immerhin gelingt seinen Teamkollegen in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand. 

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient bleibt im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, holt gegen Toulouse aber immerhin einen Punkt. Das einzige Gegentor kassiert Mvogo in der 65. Minute per Penalty, wobei er den Abschluss beinahe hätte parieren können. Entsprechend gross ist der Ärger anschliessend. 

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Schweizer Schauspiel-Star spielt Leiche im «Tatort»

Fussball-News

Söldnerinnen-Check. Böhi mit Mega-Bock beim Debüt ++ Beney liefert Traum-Assist ++ Schertenleib feiert irren Sieg

Söldnerinnen-CheckBöhi mit Mega-Bock beim Debüt ++ Beney liefert Traum-Assist ++ Schertenleib feiert irren Sieg

Lohnausfall. Die FIFA richtet Sonderfonds für Profis ein

LohnausfallDie FIFA richtet Sonderfonds für Profis ein

blue Sport Story schlägt hohe Wellen. FC Zürich schafft das kollektive Straftraining für Junioren ab

blue Sport Story schlägt hohe WellenFC Zürich schafft das kollektive Straftraining für Junioren ab

Super League. Abe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt

Super LeagueAbe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt

Wettsucht-Geständnis. Fringer lobt Frick: «Ein super Vorbild für junge Menschen»

Wettsucht-GeständnisFringer lobt Frick: «Ein super Vorbild für junge Menschen»

Fussball-Videos

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go!

14.07.2023

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Mehr Videos