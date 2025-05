Ardon Jashari wird in Belgien gleich zweifach ausgezeichnet. Imago

Nati-Spieler Ardon Jashari wird in der belgischen Jupiler Pro League nicht nur zum besten Talent, sondern gleich zum besten Spieler der Saison gewählt.

Ardon Jashari ist der grosse Gewinner der Pro League Awards. Der 22-jährige Innerschweizer räumte in Belgien gleich doppelt ab. Einerseits wurde der Mittelfeldspieler als Talent der Saison, andererseits auch als Spieler der Saison ausgezeichnet. Keine schlechte Ausbeute für die Debüt-Saison.

Im letzten Sommer kam Jashari für sechs Millionen Euro vom FC Luzern nach Brügge. Nach Anlaufschwierigkeiten in der Hauptstadt drehte er auf. Am Ende kam Jashari auf 52 Spiele, in denen er vier Tore und sechs Vorlagen erzielte. Als Belohnung erhielt er frühzeitig eine Vertragsverlängerung bis 2029. Mit Brügge verpasste er zwar knapp den Meistertitel, gewann aber den Cup.

Doch man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das Brügge-Juwel bald bei einem grösseren Klub landen wird. Sein Marktwert wird von «transfermarkt» bereits mit 25 Millionen Euro taxiert. Seine Entwicklung dürfte auch Nati-Coach Murat Yakin mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. Jashari könnte im Zentrum zu einer Option neben dem Duo Granit Xhaka und Remo Freuler werden. Bislang hat Jashari erst zwei A-Länderspiele auf dem Buckel. Brisant: Im März fehlte er bei den Tests gegen Nordirland und Luxemburg verletzungsbedingt, spielte danach aber im Verein.

