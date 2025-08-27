  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Brügge schenkt den Glasgow Rangers sechs Tore ein

SDA

27.8.2025 - 23:03

Ardon Jasharis Ex-Klub FC Brügge, hier mit Christos Tzolis (rechts), lässt den Glasgow Rangers keine Chance
Ardon Jasharis Ex-Klub FC Brügge, hier mit Christos Tzolis (rechts), lässt den Glasgow Rangers keine Chance
Keystone

Der schottische Fussball erlebt in der Champions-League-Qualifikation ein regelrechtes Debakel.

Keystone-SDA

27.08.2025, 23:03

Am Dienstag scheiterte der Meister Celtic Glasgow überraschend an den Kasachen aus Almaty, am Mittwoch ging der Meisterschaftszweite Glasgow Rangers in Brügge komplett unter. Nach der 1:3-Heimniederlage setzte es in Belgien ein 6:0-Debakel ab.

Nur in der Europa League spielen wird trotz eines 3:2-Sieges in Aserbaidschan auch Ferencvaros Budapest (Hinspiel 3:1 für Karabach Agdam), bei dem der Schweizer Internationale Stefan Gartenmann nur Ersatz war.

Keine Blösse gab sich Benfica Lissabon mit einem 1:0-Heimsieg gegen das von Startrainer José Mourinho gecoachte Galatasaray Istanbul.

Die Auslosung der Ligaphase der Champions League findet am Donnerstagabend um 18.00 Uhr in Monaco statt.

Meistgelesen

«Alligator Alcatraz» steht kurz vor der Kompletträumung +++ Trump geht auf Milliardär Soros los
Mann will Familienleben entfliehen – und inszeniert Kajakunfall
Grosse Regenwalze in den Morgenstunden erwartet +++ Mehrere Täler im Tessin gesperrt

Videos aus dem Ressort

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

27.08.2025

Brügge – Rangers 6:0

Brügge – Rangers 6:0

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

27.08.2025

Benfica – Fenerbahçe 1:0

Benfica – Fenerbahçe 1:0

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

27.08.2025

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Brügge – Rangers 6:0

Brügge – Rangers 6:0

Benfica – Fenerbahçe 1:0

Benfica – Fenerbahçe 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europacup-Rückspiele. Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams zu

Europacup-RückspieleDas traut Rolf Fringer den Schweizer Teams zu

Sieg in der Qualifikation. YB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Sieg in der QualifikationYB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Zukunft des Schweizer Klub-Fussballs. Darum ist die Europacup-Quali für die Super League so wichtig

Zukunft des Schweizer Klub-FussballsDarum ist die Europacup-Quali für die Super League so wichtig