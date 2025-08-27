Ardon Jasharis Ex-Klub FC Brügge, hier mit Christos Tzolis (rechts), lässt den Glasgow Rangers keine Chance Keystone

Der schottische Fussball erlebt in der Champions-League-Qualifikation ein regelrechtes Debakel.

Keystone-SDA SDA

Am Dienstag scheiterte der Meister Celtic Glasgow überraschend an den Kasachen aus Almaty, am Mittwoch ging der Meisterschaftszweite Glasgow Rangers in Brügge komplett unter. Nach der 1:3-Heimniederlage setzte es in Belgien ein 6:0-Debakel ab.

Nur in der Europa League spielen wird trotz eines 3:2-Sieges in Aserbaidschan auch Ferencvaros Budapest (Hinspiel 3:1 für Karabach Agdam), bei dem der Schweizer Internationale Stefan Gartenmann nur Ersatz war.

Keine Blösse gab sich Benfica Lissabon mit einem 1:0-Heimsieg gegen das von Startrainer José Mourinho gecoachte Galatasaray Istanbul.

Die Auslosung der Ligaphase der Champions League findet am Donnerstagabend um 18.00 Uhr in Monaco statt.