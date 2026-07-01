Frankreich
Bruno Genesio neuer Trainer in Marseille
Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille
Keystone
Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Vereins berichten.
Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die vierte Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille.
Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten.