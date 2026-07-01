Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Vereins berichten.

Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die vierte Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille.

Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten.