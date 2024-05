Xherdan Shaqiri bleibt gegen St. Louis ohne entscheidende Akzente. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Für Xherdan Shaqiri gibt es in der MLS im Schweizer Duell mit Roman Bürki nichts zu holen. Chicago Fire verliert das Duell bei Bürkis St. Louis City 1:3.

SDA

Shaqiri blieb in seinem zweiten Spiel nach einer kurzen Verletzungspause ohne entscheidende Akzente und wurde nach einer Stunde verwarnt. Auch der Schweizer Aussenverteidiger Allan Arigoni konnte Chicagos sechste Niederlage im zwölften Spiel nicht verhindern.

Damit bleibt Chicago in der Eastern Conference weiter auf dem zweitletzten Platz. An der Spitze steht nach wie vor Inter Miami. Die Mannschaft um Lionel Messi gewann in Montreal 3:2.

sda