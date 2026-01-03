  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dimitar Penev Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot

SDA

3.1.2026 - 16:51

Dimitar Penev führte Bulgarien 1994 sensationell in den WM-Halbfinal, nun ist er 80-jährig gestorben
Dimitar Penev führte Bulgarien 1994 sensationell in den WM-Halbfinal, nun ist er 80-jährig gestorben
Keystone

Der frühere bulgarische Fussball-Nationaltrainer Dimitar Penev ist tot. Er starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Keystone-SDA

03.01.2026, 16:51

03.01.2026, 17:10

Penev führte Bulgarien als Coach bei der WM 1994 in den USA sensationell in die Halbfinals. Er galt als eine der bekanntesten Fussball-Persönlichkeiten seines Landes und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war Penev bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.

Meistgelesen

Trump postet Foto von gefesseltem Maduro +++ Trump: Festnahme Maduros «wie eine Fernsehsendung»
Das sind die ersten Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff
Experte erklärt, wo die Betreiber der Inferno-Bar versagt haben

Videos aus dem Ressort

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

01.01.2026

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

01.01.2026

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Sprung in die Bundesliga. Lia Kamber wechselt von Basel zu Union Berlin

Sprung in die BundesligaLia Kamber wechselt von Basel zu Union Berlin

Trennung von João Paiva. Neuer Trainer für die GC-Frauen

Trennung von João PaivaNeuer Trainer für die GC-Frauen

Mehrere Nachwuchsspieler verschwunden. Junioren des FC Lutry nach Brandkatastrophe weiterhin vermisst

Mehrere Nachwuchsspieler verschwundenJunioren des FC Lutry nach Brandkatastrophe weiterhin vermisst