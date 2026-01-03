Dimitar Penev führte Bulgarien 1994 sensationell in den WM-Halbfinal, nun ist er 80-jährig gestorben Keystone

Der frühere bulgarische Fussball-Nationaltrainer Dimitar Penev ist tot. Er starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Penev führte Bulgarien als Coach bei der WM 1994 in den USA sensationell in die Halbfinals. Er galt als eine der bekanntesten Fussball-Persönlichkeiten seines Landes und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war Penev bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.