Die Verurteilung von Jérôme Valcke zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten in einem Fall um Fifa-TV-Rechte ist rechtskräftig. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den Ex-Fifa-Generalsekretär wegen passiver Bestechung und Urkundenfälschung bestätigt.

In einem am Freitag veröffentlichten Urteil weist das Bundesgericht die Beschwerden von Valcke und eines griechischen Geschäftsmanns gegen ihre Verurteilung durch die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts ab. Diese Instanz hatte im Juni 2022 gegen Valcke wegen passiver Bestechung und Urkundenfälschung eine Freiheitsstrafe von elf Monaten sowie eine Geldstrafe ausgesprochen, beides bedingt.

Der zweite Angeklagte war wegen aktiver Bestechung zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Präsident von Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, der in seiner Funktion als Direktor eines Medienkonzerns vor Gericht stand, wurde hingegen vom Vorwurf der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen.