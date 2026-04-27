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Söldner-Check Bundesliga-Debüt für 18-jähriges Freiburg-Talent ++ Sow verletzt sich bei Assist

Patrick Lämmle

27.4.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Luca Betschart

27.04.2026, 14:00

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund schiesst Freiburg gleich mit 4:0 aus dem Stadion und sichert sich vorzeitig die Qualifikation für die kommende Champions League. Kobel kann sich insbesondere nach einem Kopfball in der 35. Minute und in einem Eins-gegen-Eins in der Nachspielzeit auszeichnen. Tadelloser Auftritt des Nati-Keepers.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Nach dem Cup-Aus unter der Woche und vor dem Hinspiel des Europa-League-Halbfinals (am Donnerstag um 21 Uhr live auf blue Sport) wechselt Freiburg-Trainer Julian Schuster durch. Manzambi wird gegen den BVB geschont und steht gar nicht erst im Aufgebot.

SC Braga - SC Freiburg
SC Braga - SC Freiburg

Do 30.04. 20:25 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ SC Braga - SC Freiburg

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Wie schon im Liga-Spiel gegen Heidenheim steht Ogbus auch gegen Dortmund in der Startelf und spielt durch, kann die klare Niederlage aber nicht verhindern. 

Rouven Vuk TARNUTZER FR halbe Figur, Halbfigur, halber Koerper, Fussball 1. Bundesliga, 31.Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO - SC Freiburg FR 4-0 am 21.03.2026 in Dortmund/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Â *** Rouven Vuk TARNUTZER FR half figure, half figure, half body, Football 1 Bundesliga, 31 Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO SC Freiburg FR 4 0 am 21 03 2026 in Dortmund Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Â
 

Freiburg

Rouven Tarnutzer

Rouven Tarnutzer kommt zu seinem Debüt in der Bundesliga! Er dürfte damit der einzige Freiburger sein, der an diesem Spieltag Gratulationen entgegennehmen darf. Der erst 18-jährige Schaffhauser wird in der 84. Minute im zentralen Mittelfeld eingewechselt, kurz darauf kassiert sein Team noch den Treffer zum 0:4-Endstand. 

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Sitzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Köln auf der Ersatzbank.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Ist nach seiner Verletzung zurück im Aufgebot der Kölner, kommt aber wie schon gegen St. Pauli auch gegen Leverkusen noch nicht zum Einsatz.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Nach der Gala und dem Doppelpack gegen Leverkusen spielt Rieder auch gegen Eintracht Frankfurt über die volle Distanz, bleibt beim 1:1-Remis aber weniger auffällig und ohne Skorerpunkt. 

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Auch der zweite Schweizer bei Augsburg steht in der Startelf und spielt durch. Der FCA ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen und steht mit 37 Punkten auf Tabellenplatz 9. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda steht bei Frankfurt in der Startelf und zeigt gegen Augsburg eine solide Leistung. In der 82. Minute wird er ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. 

 

HSV

Miro Muheim

Wegen einer Verletzung an der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk fehlt Muheim dem HSV im Heimspiel gegen Hoffenheim – und voraussichtlich auch für den ganzen Rest dieser Saison. Ohne den Verteidiger muss sich der HSV mit 1:2 geschlagen geben. 

Verletzung am rechten Sprunggelenk. Nati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Verletzung am rechten SprunggelenkNati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Nach dem Einzug in den Pokalfinal unter der Woche, wo Jaquez zu einem Teileinsatz kommt, steht der 22-Jährige im Heimspiel gegen Bremen in der Startelf. Nach einem verhaltenen Start in die Partie kann er sich steigern, der VfB muss sich allerdings mit einem 1:1-Remis begnügen.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Kommt in Stuttgart nicht zum Einsatz.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Dirigiert die Abwehr der Gladbacher gegen harmlose Wolfsburger und hilft mit, das torlose Remis in der Schlussphase in Unterzahl über die Zeit zu retten.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Was für eine Partie zwischen Mainz und den Bayern! Zuerst zeigen Widmer und seine Teamkollegen eine grandiose erste Halbzeit, haben den scheinbar übermächtigen Gegner im Griff und führen zur Pause mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel allerdings gehen die Mainzer unter und verlieren das verrückte Duell tatsächlich noch mit 3:4.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Heidenheim kommt gegen St. Pauli zu einem wichtigen 2:0-Heimsieg und tankt neue Hoffnung im Abstiegskampf. Stergiou sitzt über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank. 

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderland geht im Heimspiel gegen Nottingham gleich mit 0:5 unter. Auch Anführer Xhaka kommt nicht wie gewohnt auf Touren, kann sich nach dem 0:4-Pausenrückstand zur zweiten Halbzeit immerhin steigern. 

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nachdem Ndoye am vergangenen Wochenende verletzt fehlt, kehrt er gegen Sunderland ins Aufgebot zurück, kommt aber nicht zum Einsatz. 

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt. Ohne den Verteidiger muss sich Newcastle gegen Arsenal mit 0:1 geschlagen geben. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds verliert den Halbfinal im FA Cup gegen Chelsea knapp mit 0:1 und scheidet aus. Der formstarke Okafor steht in der Startelf, kann die Chelsea-Abwehr bis zu seiner Auswechslung nach 73 Minuten aber auch nicht überwinden.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Während Sommer das dramatische Rückspiel im Halbfinal der Coppa Italia gegen Como (3:2-Sieg) von der Ersatzbank aus verfolgt, kehrt er für die Liga-Partie gegen den FC Turin zurück ins Tor. Doch auch Sommer kann nicht verhindern, dass sich Inter trotz 2:0-Führung mit einem Remis begnügen muss.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Einmal mehr spielt der Abwehrchef durch. Gegen Turin gehört er zu den Besten seines Teams, verliert beim ersten von zwei Gegentoren allerdings seinen Gegenspieler aus den Augen. 

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna unterliegt der AS Roma mit 0:2. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Nicht zum Einsatz kommt dagegen Sohm, der bis zum Schlusspfiff vergeblich auf eine Einwechslung wartet. 

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Milan und Juventus trennen sich torlos. Athekame verfolgt die ganze Partie auf der Ersatzbank. 

 

AC Milan

Ardon Jashari

Auch Jashari sitzt 80 Minuten lang auf der Bank, kommt dann für die Schlussphase für Altmeister Luka Modric in die Partie. Tore fallen auch mit Jashari auf dem Feld keine.

 

Pisa

Michel Aebischer

Der Abstieg rückt für Pisa und Aebischer immer näher. Auch gegen Parma gibt es eine 0:1-Pleite und damit keine Punkte. Aebischer spielt durch. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für Pisa 11 Punkte.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Kommt gegen Pisa nicht zum Einsatz und sieht den knappen Heimsieg von der Ersatzbank aus.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Sassuolo holt auswärts gegen die Fiorentina einen Punkt. Garcia spielt auf der linken Abwehrseite durch und hat somit seinen Anteil, dass sein Team ohne Gegentreffer bleibt.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Spielt gegen Real Madrid durch und hält auf der linken Abwehrseite dicht. Betis trifft in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich – und bringt so Tabellenführer Barcelona noch einen Schritt näher an den Meistertitel.

Betis – Real Madrid 1:1

Betis – Real Madrid 1:1

LALIGA | 32. Runde | Saison 25/26

24.04.2026

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert fehlt seinem Team derzeit mit einer Bauchmuskelverletzung.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Valencia überholt Girona in der Tabelle dank eines 2:1-Heimsieges. Ugrinic wird kurz nach dem Anschlusstreffer der Gäste in der 65. Minute eingewechselt. Mit Hilfe des 27-Jährigen bringt Valencia den Vorsprung über die Zeit.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Die Abstiegssorgen beim FC Sevilla wachsen. Bei Osasuna verspielen die Andalusier eine Führung in der Schlussphase und verlieren die Partie nach einem Gegentor in der 99. Minute. Bitter auch für Sow. Der 29-Jährige bereitet die zwischenzeitliche Führung mit einer Flanke vor, verletzt sich dabei offenbar und muss nach 71 Minuten ausgewechselt werden.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas bittet kurz nach Sow um eine Auswechslung, als die Welt des FC Sevilla noch in Ordnung scheint. Der 27-Jährige, der seit seiner Rückkehr nach Verletzung Mitte März noch kein Spiel durchgespielt hat, geht in der 76. Minute vom Platz. Ohne die beiden Schweizer kassiert ihr Team noch zwei Tore und bleibt damit auf 34 Punkten und einem Abstiegsplatz sitzen.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 2:2-Remis gegen Toulouse auf der Bank.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria führt sein Team als Captain aufs Feld und spielt durch. Monaco kann einen optimalen Start mit einer 2:0-Führung nach 18 Minuten nicht in einen Sieg ummünzen und kassiert in letzter Minute den Ausgleich.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes schlägt den Tabellenvorletzten in der Nachspielzeit mit 2:1 und bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze. Embolo bleibt ohne Skorerpunkt und wird in der 81. Minute ausgewechselt. 

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient verpasst es, mit einem Sieg im Direktduell an Racing Strassburg vorbeizuziehen. Mvogo und Co. verlieren nach 2:0-Führung und zwei Gegentoren in der Nachspielzeit mit 2:3. Mvogo macht insbesondere beim ersten Gegentor keine gute Figur und leitet dieses mit einem schwachen Pass im Spielaufbau ein.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Kehrt nach seiner Knieverletzung auf das Matchblatt zurück, verfolgt die spekakuläre Partie gegen Metz (4:4) aber noch von der Ersatzbank aus.

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