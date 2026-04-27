Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schiesst Freiburg gleich mit 4:0 aus dem Stadion und sichert sich vorzeitig die Qualifikation für die kommende Champions League. Kobel kann sich insbesondere nach einem Kopfball in der 35. Minute und in einem Eins-gegen-Eins in der Nachspielzeit auszeichnen. Tadelloser Auftritt des Nati-Keepers.

Freiburg Johan Manzambi

Nach dem Cup-Aus unter der Woche und vor dem Hinspiel des Europa-League-Halbfinals (am Donnerstag um 21 Uhr live auf blue Sport) wechselt Freiburg-Trainer Julian Schuster durch. Manzambi wird gegen den BVB geschont und steht gar nicht erst im Aufgebot.

SC Braga - SC Freiburg Do 30.04. 20:25 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ SC Braga - SC Freiburg Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 5h 41min 12sek

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Wie schon im Liga-Spiel gegen Heidenheim steht Ogbus auch gegen Dortmund in der Startelf und spielt durch, kann die klare Niederlage aber nicht verhindern.

Freiburg Rouven Tarnutzer

Rouven Tarnutzer kommt zu seinem Debüt in der Bundesliga! Er dürfte damit der einzige Freiburger sein, der an diesem Spieltag Gratulationen entgegennehmen darf. Der erst 18-jährige Schaffhauser wird in der 84. Minute im zentralen Mittelfeld eingewechselt, kurz darauf kassiert sein Team noch den Treffer zum 0:4-Endstand.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Sitzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Köln auf der Ersatzbank.

1. FC Köln Joël Schmied

Ist nach seiner Verletzung zurück im Aufgebot der Kölner, kommt aber wie schon gegen St. Pauli auch gegen Leverkusen noch nicht zum Einsatz.

Augsburg Fabian Rieder

Nach der Gala und dem Doppelpack gegen Leverkusen spielt Rieder auch gegen Eintracht Frankfurt über die volle Distanz, bleibt beim 1:1-Remis aber weniger auffällig und ohne Skorerpunkt.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch der zweite Schweizer bei Augsburg steht in der Startelf und spielt durch. Der FCA ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen und steht mit 37 Punkten auf Tabellenplatz 9.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda steht bei Frankfurt in der Startelf und zeigt gegen Augsburg eine solide Leistung. In der 82. Minute wird er ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.

HSV Miro Muheim

Wegen einer Verletzung an der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk fehlt Muheim dem HSV im Heimspiel gegen Hoffenheim – und voraussichtlich auch für den ganzen Rest dieser Saison. Ohne den Verteidiger muss sich der HSV mit 1:2 geschlagen geben.

Stuttgart Luca Jaquez

Nach dem Einzug in den Pokalfinal unter der Woche, wo Jaquez zu einem Teileinsatz kommt, steht der 22-Jährige im Heimspiel gegen Bremen in der Startelf. Nach einem verhaltenen Start in die Partie kann er sich steigern, der VfB muss sich allerdings mit einem 1:1-Remis begnügen.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Kommt in Stuttgart nicht zum Einsatz.

Gladbach Nico Elvedi

Dirigiert die Abwehr der Gladbacher gegen harmlose Wolfsburger und hilft mit, das torlose Remis in der Schlussphase in Unterzahl über die Zeit zu retten.

Mainz 05 Silvan Widmer

Was für eine Partie zwischen Mainz und den Bayern! Zuerst zeigen Widmer und seine Teamkollegen eine grandiose erste Halbzeit, haben den scheinbar übermächtigen Gegner im Griff und führen zur Pause mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel allerdings gehen die Mainzer unter und verlieren das verrückte Duell tatsächlich noch mit 3:4.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Heidenheim kommt gegen St. Pauli zu einem wichtigen 2:0-Heimsieg und tankt neue Hoffnung im Abstiegskampf. Stergiou sitzt über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank.

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderland geht im Heimspiel gegen Nottingham gleich mit 0:5 unter. Auch Anführer Xhaka kommt nicht wie gewohnt auf Touren, kann sich nach dem 0:4-Pausenrückstand zur zweiten Halbzeit immerhin steigern.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nachdem Ndoye am vergangenen Wochenende verletzt fehlt, kehrt er gegen Sunderland ins Aufgebot zurück, kommt aber nicht zum Einsatz.

Newcastle Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt. Ohne den Verteidiger muss sich Newcastle gegen Arsenal mit 0:1 geschlagen geben.

Leeds United Noah Okafor

Leeds verliert den Halbfinal im FA Cup gegen Chelsea knapp mit 0:1 und scheidet aus. Der formstarke Okafor steht in der Startelf, kann die Chelsea-Abwehr bis zu seiner Auswechslung nach 73 Minuten aber auch nicht überwinden.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Während Sommer das dramatische Rückspiel im Halbfinal der Coppa Italia gegen Como (3:2-Sieg) von der Ersatzbank aus verfolgt, kehrt er für die Liga-Partie gegen den FC Turin zurück ins Tor. Doch auch Sommer kann nicht verhindern, dass sich Inter trotz 2:0-Führung mit einem Remis begnügen muss.

Inter Mailand Manuel Akanji

Einmal mehr spielt der Abwehrchef durch. Gegen Turin gehört er zu den Besten seines Teams, verliert beim ersten von zwei Gegentoren allerdings seinen Gegenspieler aus den Augen.

Bologna Remo Freuler

Bologna unterliegt der AS Roma mit 0:2. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Bologna Simon Sohm

Nicht zum Einsatz kommt dagegen Sohm, der bis zum Schlusspfiff vergeblich auf eine Einwechslung wartet.

Genua Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Milan und Juventus trennen sich torlos. Athekame verfolgt die ganze Partie auf der Ersatzbank.

AC Milan Ardon Jashari

Auch Jashari sitzt 80 Minuten lang auf der Bank, kommt dann für die Schlussphase für Altmeister Luka Modric in die Partie. Tore fallen auch mit Jashari auf dem Feld keine.

Pisa Michel Aebischer

Der Abstieg rückt für Pisa und Aebischer immer näher. Auch gegen Parma gibt es eine 0:1-Pleite und damit keine Punkte. Aebischer spielt durch. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für Pisa 11 Punkte.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

Parma Sascha Britschgi

Kommt gegen Pisa nicht zum Einsatz und sieht den knappen Heimsieg von der Ersatzbank aus.

Sassuolo Ulisses Garcia

Sassuolo holt auswärts gegen die Fiorentina einen Punkt. Garcia spielt auf der linken Abwehrseite durch und hat somit seinen Anteil, dass sein Team ohne Gegentreffer bleibt.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielt gegen Real Madrid durch und hält auf der linken Abwehrseite dicht. Betis trifft in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich – und bringt so Tabellenführer Barcelona noch einen Schritt näher an den Meistertitel.

Betis – Real Madrid 1:1 LALIGA | 32. Runde | Saison 25/26 24.04.2026

Valencia Eray Cömert

Cömert fehlt seinem Team derzeit mit einer Bauchmuskelverletzung.

Valencia Filip Ugrinic

Valencia überholt Girona in der Tabelle dank eines 2:1-Heimsieges. Ugrinic wird kurz nach dem Anschlusstreffer der Gäste in der 65. Minute eingewechselt. Mit Hilfe des 27-Jährigen bringt Valencia den Vorsprung über die Zeit.

Sevilla Djibril Sow

Die Abstiegssorgen beim FC Sevilla wachsen. Bei Osasuna verspielen die Andalusier eine Führung in der Schlussphase und verlieren die Partie nach einem Gegentor in der 99. Minute. Bitter auch für Sow. Der 29-Jährige bereitet die zwischenzeitliche Führung mit einer Flanke vor, verletzt sich dabei offenbar und muss nach 71 Minuten ausgewechselt werden.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas bittet kurz nach Sow um eine Auswechslung, als die Welt des FC Sevilla noch in Ordnung scheint. Der 27-Jährige, der seit seiner Rückkehr nach Verletzung Mitte März noch kein Spiel durchgespielt hat, geht in der 76. Minute vom Platz. Ohne die beiden Schweizer kassiert ihr Team noch zwei Tore und bleibt damit auf 34 Punkten und einem Abstiegsplatz sitzen.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 2:2-Remis gegen Toulouse auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria führt sein Team als Captain aufs Feld und spielt durch. Monaco kann einen optimalen Start mit einer 2:0-Führung nach 18 Minuten nicht in einen Sieg ummünzen und kassiert in letzter Minute den Ausgleich.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes schlägt den Tabellenvorletzten in der Nachspielzeit mit 2:1 und bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze. Embolo bleibt ohne Skorerpunkt und wird in der 81. Minute ausgewechselt.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient verpasst es, mit einem Sieg im Direktduell an Racing Strassburg vorbeizuziehen. Mvogo und Co. verlieren nach 2:0-Führung und zwei Gegentoren in der Nachspielzeit mit 2:3. Mvogo macht insbesondere beim ersten Gegentor keine gute Figur und leitet dieses mit einem schwachen Pass im Spielaufbau ein.

Le Havre Felix Mambimbi

Kehrt nach seiner Knieverletzung auf das Matchblatt zurück, verfolgt die spekakuläre Partie gegen Metz (4:4) aber noch von der Ersatzbank aus.

Das könnte dich auch interessieren