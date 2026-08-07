Nati-Stümer Cedric Itten hat sich bei Werder Bremen vorgestellt. In der Medienkonferenz sprach er über seine Beweggründe, nach Norddeutschland zu wechseln, und einen Kindheitstraum, der im Sommer in Erfüllung ging.

Darum geht’s Cedric Itten schoss in der vergangenen Saison bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga 15 Tore.

Ab sofort geht der Nati-Spieler für Werder Bremen auf Torejagd.

Bei seinem neuen Klub hat sich Itten vorgestellt. Trainer Daniel Thioune spielte beim Wechsel eine tragende Rolle. Zusammenfassung erstellt mit

Cedric Itten stürmt wieder in der Bundesliga. Nach seinem halbjährigen Abstecher zu Greuther Fürth zwischen August 2021 und Januar 2022 läuft der Nati-Spieler wieder in Deutschlands höchster Spielklasse auf. «Ich wollte in diese Liga zurück», sagt Itten bei seiner Vorstellung bei Werder Bremen.

«Ich bin sehr happy, hier zu sein – eine tolle Mannschaft, gute Jungs.» Für Itten hat das Gesamtpaket bei Werder gestimmt. Auch Trainer Daniel Thioune spielte bei seinem Entscheid für den SVW eine wichtige Rolle. Itten spielte bei Düsseldorf bereits unter dem Trainer und schoss 15 Tore. Nach dem Abstieg in die 3. Bundesliga geht es für beide im Oberhaus weiter.

Itten blickt auf WM zurück

Nach der Saison hätten Itten und Thioune einen ersten Kontakt miteinander gehabt. «Wir haben gesagt, dass die gemeinsame Zeit in Düsseldorf ein bisschen kurz war. Die Art und Weise, wie er Fussball spielen lässt – und menschlich, vom Typ her, ist er einfach überragend.»

In der Medienkonferenz spricht Itten auch über sein WM-Abenteuer mit der Nati. «Es ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Diese Euphorie in der Schweiz zu entfachen, war unglaublich. Wir haben die Menschen 3 Uhr nachts auf die Strassen gebracht. Das hat uns als Mannschaft stolz gemacht. Diese zwei Monate waren etwas, was für ein Leben lang bleibt.»

Duell gegen Nati-Kollege Muheim

Schon während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada stand sein Wechsel nach Norddeutschland fest. Nati-Kollege und HSV-Spieler Miro Muheim konnte sich ein Sprüchchen nicht verkneifen: «Miro und ich haben den einen oder anderen Scherz gemacht. Er sagte mir, wenn ich bei Werder unterschreibe, würde er nicht mehr mit mir sprechen (lacht).» Natürlich seien dies nur Spässchen unter Kumpels, betont Itten. «Miro und ich haben einen guten Draht zueinander.»

Das Nordderby gegen den HSV steht für Itten erst im November an. Den ersten Ernstkampf für seine neuen Farben bestreitet der Stürmer in zwei Wochen beim DFB-Pokal gegen Hansa Lüneburg. Am 29. August geht es gegen Freiburg mit der Liga los.