Mauro Lustrinelli ist mit seinem neuen Klub Union Berlin im Trainingslager in Österreich. Die Eisernen wollen nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz als Team zusammenwachsen. Dabei zeigt «DJ Lustrigol» einmal mehr seine Qualitäten am Mischpult.

Darum geht’s Mauro Lustrinelli schlüpft bei einem Team-Event von Union Berlin in seine Rolle als «DJ Lustrigol».

Die Köpenicker feiern ihren neuen Trainer in den sozialen Medien. Zusammenfassung erstellt mit

Sportlich steckt Mauro Lustrinelli mit Union Berlin mitten in der Vorbereitung auf seine erste Bundesliga-Saison. Neben dem Platz sorgt der 50-jährige Tessiner aber bereits für beste Stimmung. Der Hauptstadtklub veröffentlicht auf Social Media ein Reel, in dem der Trainer als «DJ Lustrigol» gefeiert wird.

Dass Lustrinelli hinter dem DJ-Pult eine gute Figur macht, ist bekannt. blue Sport besuchte den Meistermacher von Thun im vergangenen Winter bei ihm zu Hause und blickte hinter die Kulissen seines Hobbys.

01:23 Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

Auch im Trainingslager in Österreich kommt seine Leidenschaft bestens an. Im Video staunt Offensivspieler Livan Burcu über die DJ-Skills seines Trainers, während weitere Teamkollegen begeistert zu den Beats mitwippen. Musikalisch hat Lustrinelli offenbar den richtigen Ton bei seinem neuen Klub bereits getroffen.