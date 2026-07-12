Bundespräsident Guy Parmelin und Sportminister Martin Pfister haben der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nach dem Aus an der Weltmeisterschaft gratuliert. «Vielen Dank für die Emotionen und ein riesiges Bravo an alle», schrieb Parmelin auf der Plattform X.

Sportminister Martin Pfister verfolgte die Niederlage der Schweiz vor Ort. «Das WM-Aus tut weh», schrieb er auf X.

Trotz der Enttäuschung bleibe ihm vor allem ein aussergewöhnlicher Wettkampf und ein eingeschworenes Team in Erinnerung, das die ganze Schweiz mitgerissen habe, schrieb der Bundespräsident am Sonntagmorgen.

Ähnlich klang die Botschaft von Pfister: Auch wenn das WM-Aus weh tue, habe die Nati mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben, schrieb er ebenfalls auf X. «Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.»

Pfister sass während des Viertelfinalspiels in Kansas City im Stadion. Das Team von Murat Yakin unterlag Weltmeister Argentinien in der Verlängerung mit 1:3.