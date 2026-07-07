Nach Lia Wälti verlässt auch Viola Calligaris Juventus Turin. Die Schweizer Nationalspielerin wechselt zu Atlético Madrid, wo sie einen Zweijahresvertrag unterschreibt.

Zum zweiten Mal Madrid: Bereits von 2017 bis 2019 lief Viola Calligaris für Atlético auf

Mit einem Bild der 30-Jährigen und den Worten «Bienvenida Viola Calliagris» verkündete der Klub auf Instagram die Ankunft der Innenverteidigerin, die bereits von 2017 bis 2019 für die Rojiblancos spielte. Es war nach ihrem Abgang von YB die erste Station im Ausland.

Calligaris' Vertrag in Turin lief diesen Sommer aus und wurde nicht verlängert.