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Strassenverkehrsdelikt verzögert Einbürgerung Cameron Puertas frühestens 2029 im Nati-Dress

SDA

17.3.2026 - 17:29

Cameron Puertas (rechts) steht aktuell beim Bundesligisten Werder Bremen unter Vertrag
Cameron Puertas (rechts) steht aktuell beim Bundesligisten Werder Bremen unter Vertrag
KEYSTONE

Die Einbürgerung des Fussballers Cameron Puertas ist bis 2029 ausgeschlossen. Dies bestätigte der Schweizerische Fussballverband (SFV) gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Keystone-SDA

17.03.2026, 17:29

17.03.2026, 18:02

Grund ist ein früheres Vergehen im Strassenverkehr, das zu einem Strafregistereintrag führte. Obwohl dieser im Oktober 2025 gelöscht wurde, gilt laut Bundesamt für Migration eine zehnjährige Wartefrist seit dem letzten relevanten Delikt.

Ein Gesuch um Verkürzung oder eine Härtefallregelung wurde abgelehnt. Puertas wäre damit frühestens 2029 für das Schweizer Nationalteam spielberechtigt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell beim Bundesligisten Werder Bremen unter Vertrag.

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