Cameron Puertas spielte bis anhin in Saudi-Arabien - nun wechselt er nach Deutschland Keystone

Der SV Werder Bremen verpflichtet Cameron Puertas. Der 27-jährige Lausanner stösst nach einem Jahr beim saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah zum Bundesligisten und wurde für ein Jahr ausgeliehen.

Keystone-SDA SDA

Puertas absolvierte 101 Partien für Lausanne, ehe der offensive Mittelfeldspieler Anfang 2022 zu Union Saint-Gilloise nach Belgien wechselte. Beim Schweizer U21-Nationalteam sass er einmal auf der Bank.

Nun trifft Puertas bei Werder Bremen auf den kürzlich an die Weser gewechselten Schweizer Internationalen Isaac Schmidt, den hierzulande geborenen Cheftrainer Horst Steffen, so wie seine ehemaligen Mitspieler Senne Lynen und Victor Boniface. Ob es für Puertas nach der Saison in Deutschland weiter geht, ist noch offen, es besteht eine Kaufoption.