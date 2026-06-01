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Frankreich Carlo Ancelottis Sohn wird Trainer von Lille

SDA

1.6.2026 - 15:39

Davide Ancelotti bekommt seinen ersten Posten als Cheftrainer in Europa
Davide Ancelotti bekommt seinen ersten Posten als Cheftrainer in Europa
Keystone

Davide Ancelotti, der 36-jährige Sohn von Carlo Ancelotti, wird ab nächster Saison Trainer des französischen Champions-League-Teilnehmers Lille.

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:39

Wie der Tabellendritte der Ligue 1 mitteilte, unterschrieb Ancelotti junior einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028. Er wird Nachfolger von Bruno Génésio, der nach zwei Jahren in Nordfrankreich zurückgetreten ist.

Derzeit ist Davide Ancelotti Teil des brasilianischen Trainerstabs rund um Nationalcoach Carlo Ancelotti. Der Vater holte seinen Sohn im letzten Dezember zurück in die Seleçao, nachdem dieser nach einem halben Jahr als Cheftrainer von Brasiliens Erstligisten Botafogo entlassen worden war. In Lille wird Davide Ancelotti seinen Posten übernehmen, wenn für Brasilien die WM beendet ist.

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