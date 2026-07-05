Carlos Queiroz ist nicht mehr Nationaltrainer von Ghana. Der 73-jährige Portugiese erklärt nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Kolumbien, dass er nicht weiter im Amt bleibt.

Für Queiroz, der den Posten erst im April nach einer Testspiel-Niederlage in Deutschland von Otto Addo übernommen hatte, war es die fünfte WM als Coach in Serie.

Der Trainer-Veteran übte bei seinem Abschied Kritik am ghanaischen Fussball-Verband. «Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Platz gebaut, der Erfolg der Black Stars muss ausserhalb des Platzes beginnen, indem man die bestmöglichen Bedingungen schafft, um das aussergewöhnliche Fussball-Talent Ghanas vorzubereiten, zu schützen und zu entwickeln.»