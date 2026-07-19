blue Sport Experte Carlos Varela sieht Spanien im WM-Final leicht im Vorteil gegenüber Argentinien. Gleichzeitig lobt er die Leidenschaft der Albiceleste, kritisiert aber die Schiedsrichterleistungen rund um das Team von Lionel Messi.

Carlos Varela ...

... über die beiden WM-Finalisten

Ich hätte sicher nicht auf Spanien gegen Argentinien getippt. Bei den Argentiniern dachte ich, dass sie es nicht schaffen, ihr Niveau von vor vier Jahren zu halten. Mit Spanien habe ich dafür schon eher gerechnet, aber der grosse Top-Favorit waren sie nicht.

... die Stärken und Schwächen von Spanien ...

Bei den Spaniern überzeugt das Team als Ganzes. Das Kollektiv steht über allem. Bisher hat es noch keine Mannschaft geschafft, sie richtig zu fordern. Sie ziehen ihr Spiel konsequent durch, auch wenn es kurz vor Schluss noch torlos steht. Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Zuletzt musste etwa Barça-Star Pedri für Fabian Ruiz weichen, der bei PSG keine Top-Saison spielte.

Álex Baena im linken Mittelfeld gefällt mir weniger. Bei der EM 2024 konnte Spanien mit Nico Williams – der Flügelspieler ist nach einer Verletzung noch nicht in Bestform – auf beiden Seiten Tempo machen, jetzt muss Lamine Yamal über rechts vorangehen. Dafür ist man hinten äusserst solide, obwohl etwa ein Pedro Porro mit Tottenham nicht hat überzeugen können.

Trainer Luis de la Fuente ist es aber egal, in welchem Klub man spielt, ob Osasuna oder anderswo, jeder muss seine Rolle ausfüllen. Eine Gefahr könnte sein, dass Spanien noch nie richtig getestet wurde. Was machen sie, wenn sie in Rückstand geraten sollen? Und wenn sie einen schlechten Tag einziehen und die Passkombinationen misslingen, kann es gefährlich werden.

Nico Williams war bei der EM 2024 ein Unterschiedsspieler. www.imago-images.de

... und Argentinien

Ich bewundere bei den Argentiniern die Leidenschaft. Mit welchem Stolz die Spieler für ihr Land und Trikot spielen, ist einmalig. Da können sich manche WM-Spieler eine Scheibe abschneiden, dann wären einige Nationen im Turnier noch weitergekommen.

Ich glaube nicht an die Verschwörungstheorien – wieso sollte die FIFA profitieren, wenn Messi & Co. gewinnen? Das hat mir noch niemand erklären können. Kein Märchen ist aber, dass sie bei diesem Turnier oft bevorteilt wurden. So hätte Messi gegen Algerien Rot sehen müssen. Auch danach gab es viele Pro-Entscheidungen für die Scaloni-Truppe. Dabei hätten die Schiedsrichter es in der Hand – sie müssten viel schneller Gelb zücken bei Provokationen. Zum Beispiel als Enzo Fernandez im Halbfinale gegen England den Ellbogen in den Nacken von Elliot Anderson rammte. Es ist halt ein anderes Spiel, wenn etwa die beiden Innenverteidiger früh verwarnt sind. Und Messi darf man nicht berühren, bei ihm wird sofort abgepfiffen, das regt mich auf.

Argentinien kommt über die Mentalität. KEYSTONE

Bewundernswert ist, wie die Mannschaft um Messi aufgebaut wurde. Vor der Nomination wird man wahrscheinlich gefragt, ob man bereit ist, für ihn wirklich alles zu geben. Für Spieler wie Paulo Dybala, die ebenfalls noch kreativ wären, ist dafür kein Platz mehr. Ob Leandro Paredes oder Rodrigo de Paul – alle stellen sich in den Dienst für ihn, fast wie – im positiven Sinn – Soldaten. Und das Team ist willig, alles für ihn zu tun – im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo, der bei Portugal nicht die gleiche Unterstützung bekommen hat. Messi ist unglaublich. Mit 39 Jahren eine WM mit acht Toren und vier Vorlagen zu liefern – einfach top.

... seinen Final-Tipp

Ich tippe auf Spanien, 1:0. Aber wichtiger ist mir, dass der Fussball gewinnt. Wenn Argentinien 3:0 siegt und es verdient, ist es mir auch recht.

... über die Regeländerungen

Es war dringend nötig, das ewige Zeitspiel in den Griff zu kriegen. Deshalb habe ich es begrüsst, wenn solche Verzögerungen nun unterbunden worden sind wie beim Einwurf, Abstoss oder bei Auswechslungen. Es ist toll, werden die neuen FIFA-Regeln auch in der Super League übernommen.

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