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Russland Celestini in Moskau freigestellt

SDA

4.5.2026 - 11:56

Im letzten Sommer beim FC Basel Double-Gewinner, nun in Moskau nicht mehr im Amt: Fabio Celestini
Im letzten Sommer beim FC Basel Double-Gewinner, nun in Moskau nicht mehr im Amt: Fabio Celestini
Keystone

Fabio Celestini ist seinen Job nach nicht ganz einer Saison bereits wieder los.

Keystone-SDA

04.05.2026, 11:56

ZSKA Moskau gab in den sozialen Medien bekannt, dass man sich vom ehemaligen Basler Meistertrainer getrennt habe. Der russische Verein steht zwei Runden vor Schluss der Meisterschaft auf dem enttäuschenden 8. Platz.

Celestini hatte den FCB im vergangenen Sommer nach dem Gewinn des Doubles auf eigenen Wunsch verlassen. Zuvor war der ehemalige Internationale in der Schweiz auch bei Sion, Luzern, Lugano und Lausanne als Trainer tätig gewesen.

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