Celtics Trainer Martin O'Neill sorgte mit seiner Mannschaft für das 22. Double der Vereinsgeschichte Keystone

Celtic Glasgow gewinnt eine Woche nach der Meisterschaft auch den Cup. Das Team von Trainer Martin O'Neill setzt sich im Final gegen den Zweitligisten Dunfermline mit 3:1 durch.

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Dunfermline hatte sich unter anderem dank eines Erfolgs gegen den letztjährigen Cupsieger Aberdeen für den Final qualifiziert.

Im Glasgower Hampden Park trafen der Japaner Daizen Maeda, der Belgier Arne Engels und der Nigerianer Kelechi Iheanacho, bevor dem Aussenseiter in der Schlussviertelstunde der Ehrentreffer gelang.

In den letzten 15 Jahren gingen 30 von 45 nationalen Titeln (Meisterschaft, Cup und Ligacup) an Rekordchampion Celtic Glasgow, das nun bei 43 Cupsiegen und 56 Meistertiteln steht. Der Erzrivale Rangers hat 34 Cupsiege und 55 Meistertitel.