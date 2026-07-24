Winterthur und Aarau missrät der Start in die Challenge League. Absteiger Winterthur mausert sich zuhause gegen Yverdon zu einem 2:2, Aufstiegsaspirant Aarau unterliegt bei Etoile Carouge 0:3.

Emilio Kehrer gelang im gut gefüllten Stadion an der Schützenwiese in der 87. Minute nach Vorlage von Alexandre Jankewitz der Ausgleich für Winterthur. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Yannis Odin, mit 17 Jahren der Jüngste auf dem Platz, das Heimteam bei seinem Profidebüt in Führung gebracht. Mit einem Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten drehten Mahamadou Kanouté und Helios Sessolo das Spiel aber nach Anbruch der letzten 20 Minuten für Yverdon, das ebenfalls mit dem Aufstieg liebäugelt.

Winterthur trat noch ohne den auf der Tribüne sitzenden Antonio Marchesano an. Auch Nishan Burkart fehlte im Aufgebot des Super-League-Absteigers.

In Carouge kassierte Aarau nach ereignisarmen ersten 45 Minuten drei Tore in der zweiten Halbzeit. Ein ähnlich guter Saisonstart wie in der Vorsaison, als die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta mit acht Siegen losgelegt hatte, ist damit schon nach der 1. Runde nicht mehr möglich.

02:12

Kriens meldete sich mit einer knappen Auswärtsniederlage in der Challenge League zurück. Der Aufsteiger unterlag bei Neuchâtel Xamax 2:3. Elio Rufener konnte zweimal nur verkürzen. Für Xamax trafen Liridon Mulaj, Badara Diomandé und Modibo Camara in der ersten Halbzeit.

02:21

Das St. Galler Duell zwischen Rapperswil-Jona und Wil ging mit einem 5:4 an Wil. Die Gäste gerieten zwar in der ersten Viertelstunde zweimal in Rückstand und spielten ab der 55. Minute in Unterzahl, bis zur Pause hatten sie das Spiel aber mit drei Toren gedreht, und noch vor dem Platzverweis gegen Yannick Schmid trafen sie ein viertes Mal. Erst in den letzten zehn Minuten kam Rapperswil-Jona, ohne den nach einer Stunde ausgewechselten Neuzugang Raul Bobadilla, noch einmal vom 2:5 auf 4:5 heran.

02:34

Zusammen mit den zwei Toren von Lausanne-Ouchy beim 2:0-Heimsieg gegen Stade Nyonnais fielen in der ersten Challenge-League-Runde 23 Tore – fast fünf pro Match.

01:45

Kurztelegramme

Winterthur - Yverdon 2:2 (0:0).

SR Turkes.

Tore: 48. Odin 1:0. 71. Kanouté 1:1. 78. Sessolo 1:2. 87. Kehrer 2:2.

Etoile Carouge - Aarau 3:0 (0:0).

855 Zuschauer. - SR Qovanaj.

Tore: 52. Camara 1:0. 67. Correia 2:0. 78. Guzzo (Eigentor) 3:0.

Rapperswil-Jona - Wil 4:5 (2:3)

1346 Zuschauer. - SR Drmic.

Tore: 3. Bakayoko 1:0. 5. Rupp 1:1. 12. Schmid (Eigentor) 2:1. 14. Keita 2:2. 40. Jacovic 2:3. 52. Rexhaj 2:4. 79. Staubli 2:5. 81. Pousa 3:5. 84. Charveys 4:5.

Bemerkungen: 55. Rote Karte gegen Schmid (Wil/Notbremse).

Neuchâtel Xamax - Kriens 3:2 (3:1)

2794 Zuschauer. - SR Berchier.

Tore: 2. Mulaj 1:0. 16. Diomandé 2:0. 38. Rufener 2:1. 45. Camara 3:1. 64. Rufener 3:2.

Stade Lausanne-Ouchy - Stade Nyonnais 2:0 (1:0).

782 Zuschauer. - SR Odiet.

Tore: 24. Bouchlarhem 1:0. 77. Bah (Penalty) 2:0.