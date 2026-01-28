Der frühere Schweizer Internationale Admir Mehmedi wird Verwaltungsrat Sport beim FC Winterthur. Das teilt der Absteiger der vergangenen Super-League-Saison am Freitag mit.

Der 35-Jährige folgt auf Fredy Bickel, der sein Mandat Ende Juni aus zeitlichen Gründen niedergelegt hat. Im Verwaltungsrat soll Mehmedi die sportliche Entwicklung des Vereins mitgestalten und Sportchef Oliver Kaiser sowie Nachwuchschef Roger Etter als Sparringpartner zur Seite stehen.

Für Mehmedi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Er wuchs in Winterthur auf und durchlief beim FCW die Nachwuchsabteilung, ehe ihn seine Karriere unter anderem zum FC Zürich und zu diversen ausländischen Klubs führte. Für die Schweiz bestritt er 76 Länderspiele und nahm an einer WM- sowie zwei EM-Endrunden teil.

Nach dem Ende seiner Aktivkarriere war Mehmedi zwischenzeitlich Sportchef beim FC Schaffhausen. Seit 2024 arbeitet er zudem als TV-Experte bei Blue.