Antonio Marchesano soll dem FC Winterthur zum Wiederaufstieg in die Super League verhelfen. Mit blue Sport spricht der 35-Jährige, der den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpasst, über seine Ziele mit dem Verein und die Gründe für seinen Wechsel.

Darum geht’s Mit Antonio Marchesano hat Super-League-Absteiger Winterthur einen Top-Spieler von Liga-Konkurrent Yverdon abgeworben.

Zu den Gründen für seinen Wechsel nennt der 35-Jährige unter anderem Trainer Patrick Rahmen. Aber auch die Fans, die Ambitionen des Vereins und die Nähe zu seiner Familie waren mitentscheidend.

Am Freitag kommt es bereits zum Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. Winterthur startet mit einem Heimspiel gegen Yverdon in die neue Saison. Marchesano fehlt allerdings verletzt. blue Zoom überträgt die Partie im Free-TV. Zusammenfassung erstellt mit

Antonio Marchesano hat bei Winterthur für eine Saison unterschrieben. Der 35-Jährige ist kein Unbekannter auf der Schützenwiese, spielte er doch in jungen Jahren bereits zwei Jahre für den FCW. Die letzten anderthalb Saisons spielte er allerdings für Yverdon, wo er erst in der Super League und nach dem Abstieg in der Challenge League Stammspieler und Captain war. Den sofortigen Wiederaufstieg verpasste Yverdon als Tabellendritter.

An Marchesano hat es nicht gelegen. Er hat gezeigt, dass er nicht nur über reichlich Erfahrung verfügt, sondern auch noch lange nicht zum alten Eisen gehört. In 35 Meisterschaftsspielen erzielte der Kreativspieler 15 Tore und bereitete 5 weitere vor. Weshalb nun der Wechsel zu Absteiger Winterthur?

«Ich wollte zurück in die Deutschschweiz, näher zur Familie», beginnt Marchesano, nennt dann aber auch die Zuschauer als wichtigen Grund. Diese habe er in Yverdon vermisst, in Winterthur würden Fans dagegen eine wichtige Rolle spielen. Entscheidend war aber auch, dass er mit Patrick Rahmen auf einen Trainer trifft, den er bereits aus jungen Jahren kennt – und schätzt. Marchesano spielte in jungen Jahren in Biel unter dem heutigen Winterthur-Trainer. Und natürlich möchte er dem FC Winterthur zum Wiederaufstieg verhelfen. «Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen.» Der direkte Wiederaufstieg nach einem Abstieg sei nicht einfach, ist er sich allerdings durchaus bewusst.

Marchesano liefert seit Jahren ab

Von Sommer 2016 bis Januar 2025 stand Marchesano beim FCZ unter Vertrag, mit dem er in seiner ersten Saison in die Super League aufstieg, in der zweiten den Cup gewann und in der Saison 2021/22 ein Schlüsselspieler auf dem Weg zum Gewinn der Meisterschaft war.

Mit 514 Einsätzen und 124 Toren sowie 89 Assists in den höchsten Ligen, im Cup und auf europäischer Ebene gehört Marchesano zu den erfahrensten aktiven Spielern in der Schweiz.

Den Saisonauftakt gegen seine Ex-Kollegen aus Yverdon (ab 20.00 Uhr live auf blue Zoom) verpasst Marchesano aufgrund einer Wadenverletzung.