Petar Aleksandrov machte 133 Spiele für den FC Aarau, war der grosse Meisterheld 1993 und gehörte seit 2018 zum Staff des FCA. Jetzt wird er degradiert – und ist bitter enttäuscht.

Darum geht’s Petar Aleksandrov gehört nach acht Jahren nicht mehr zum Staff der Profimannschaft des FC Aarau. Die Klublegende darf weder auf den Trainingsplatz noch an Spieltagen in Kabine oder Spielfeld.

Der 63-Jährige zeigt sich tief enttäuscht und sagt, ihm seien die Gründe für seine Degradierung nicht erklärt worden.

Sportchef Elsad Zverotic begründet den Entscheid damit, dass Aleksandrovs Aufgaben nicht mehr zum gewünschten Anforderungsprofil passen. Zusammenfassung erstellt mit

Es ist ein ungewohntes Bild am Freitagabend im Brügglifeld. Während der FC Aarau gegen Stade Nyonnais den ersten Saisonsieg holt, sitzt Petar Aleksandrov – seit 2018 Stürmertrainer beim FCA – nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne.

Aarau-Präsident Sandro Burki stellt in der Pause gegenüber blue Sport klar, dass Aleksandrov nicht mehr Teil des Staffs sei. «Aber er bleibt dem FC Aarau erhalten und ist nach wie vor bei uns angestellt», so Burki. Zu gegebener Zeit soll das auch kommuniziert werden. Bis heute ist dies jedoch nicht geschehen.

Der 63-jährige Bulgare, der Aarau 1993 mit 19 Toren zum sensationellen Meistertitel schoss und eine absolute Klublegende ist, nimmt nun in der «Aargauer Zeitung» selbst zu seiner Situation Stellung – und dabei kein Blatt vor den Mund: «Ich bin sehr traurig und enttäuscht. Ich verstehe einfach nicht, wie es so weit kommen konnte und habe deswegen schlaflose Nächte.» Die Gründe für seine Degradierung habe er nicht erfahren.

Kurz vor Saisonstart knallte es

Im Frühjahr 2026 sei Aleksandrov von Sportchef Elsad Zverotic mitgeteilt worden, dass er bei den Trainingseinheiten nicht mehr auf dem Platz erwünscht sei, schreibt die «Aargauer Zeitung». Kurz vor dem Saisonstart habe es nach einem Gespräch mit Burki und Trainer Brunello Iacopetta erneut geknallt. Jetzt darf Aleksandrov auch an den Spieltagen weder die Kabine noch das Spielfeld im Brügglifeld betreten.

«Die Vorstellungen bezüglich der künftigen Zusammenarbeit im Staff stimmten nicht mehr überein», erklärt FCA-Sportchef Elsad Zverotic. Der Entscheid, Aleksandrov aus der Profiabteilung zu werfen, sei ein Ergebnis der im Sommer gemachten Analyse der Vereinsführung und des Trainers.

Juni 2019: Petar Aleksandrov tröstet Elsad Zverotic nach dem verlorenen Penaltyschiessen im legendären Barrage-Duell gegen Xamax, als Aarau ein 4:0 aus dem Hinspiel noch verspielte. KEYSTONE

Zverotic lobt Aleksandrov für die jahrelange Arbeit für den FC Aarau. «Es geht nicht um die Frage der Zufriedenheit. Die Aufgaben, die Petar übernehmen kann, passen nicht mehr zum gewünschten Anforderungsprofil eines Staffmitgliedes.» Zwischenmenschliche Probleme habe es mit Cheftrainer Iacopetta keine gegeben.

Vereinslegende soll im Klub bleiben

Wie es mit dem Mann, der das Brügglifeld mit seinem ikonischen weissen Stirnband in den Neunzigerjahren regelmässig in Euphorie versetzte, in Aarau weitergeht, ist noch offen. Präsident Burki sucht nun offenbar höchstpersönlich nach einer neuen Rolle für die Vereinslegende.

Es soll nun geklärt werden, in welcher Form ein Engagement sinnvoll für beide Parteien ist. Eine Identifikationsfigur wie Aleksandrov, die bei der letzten Volksabstimmung zum neuen Stadion auch Spenden für das Pro-Komitee sammelte, kann und will der FCA nicht einfach aus dem Brügglifeld verbannen.

04:10 Aarau – Stade Nyonnais 2:1 Challenge League | 3. Runde | Saison 26/27