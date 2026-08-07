Der FC Aarau feiert mit einem 2:1 gegen Stade Nyonnais den ersten Sieg in der neuen Challenge-League-Saison. Auch die anderen Aufstiegsfavoriten Winterthur und Yverdon gewinnen erstmals in dieser Spielzeit.

Was für ein Aussetzer von Kriens-Verteidiger Yuro Bohon Diet! Nach einer Flanke köpfelt er den Ball völlig unbedrängt ins eigene Tor (siehe Video oben). Es ist das 1:0 für Yverdon im Gastspiel gegen den Aufsteiger. Am Ende gewinnt der Favorit mit 2:0.

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Es ist der erste Sieg in dieser Saison für die Waadtländer. Und auch der FC Aarau sichert sich am 3. Spieltag gegen Stade Nyonnais den ersten Dreier. Henri Koide trifft in der 36. Minute genauso mit dem Kopf wie Neuzugang Roko Baturina eine knappe Viertelstunde vor Schluss. Für beide waren die Treffer nach Flanken von Kastrijot Ndau speziell: Koide beendete in seinem 100. Spiel für den FCA eine seit Mitte Dezember anhaltende Durststrecke, und Baturina schoss 20 Sekunden nach seiner Einwechslung das erste Tor für seinen neuen Klub. Nyon verkürzte kurz vor Schluss mittels Penalty.

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Auch der FC Winterthur stand nach zwei Spielen nur mit einem Punkt da. Im zweiten Heimspiel der Saison deklassiert der Super-League-Absteiger nun aber den FC Wil mit 5:0. Nach 18 Minuten führte das Team von Trainer Patrick Rahmen durch ein Eigentor sowie Treffer von Severin Ottiger und Antonio Marchesano (mittels Penalty) bereits 3:0. Der FCW erhöhte nach der Pause dank Emilio Kehrer und Brian Beyer, während Wil auch noch einen Platzverweis hinnehmen musste. Noah Rupp, der im letzten Halbjahr für Meister Thun gespielt hatte, sah in der 59. Minute die zweite Gelbe Karte.

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Das seit dieser Saison von Bruno Berner trainierte Neuchâtel Xamax reiht einen dritten Sieg aneinander. Verteidiger Modibo Camara sorgt in der 18. Minute für den 1:0-Erfolg bei Etoile Carouge.

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Ebenfalls noch ungeschlagen ist der erste Verfolger der Neuenburger: Stade Lausanne-Ouchy, das dank der Saisontore zwei und drei von Keasse Bah Rapperswil-Jona mit 2:0 bezwingt.