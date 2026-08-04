Mehr als anderthalb Jahre nach seinem schrecklichen Unfall lernt Adriano De Pierro immer noch, mit den Folgen einer jäh beendeten Fussball-Karriere zu leben. Der ehemalige Nyon-Captain spricht bei blue Sport über seinen Kampf um den Neuanfang.

Er war Captain von Stade Nyonnais. Nach einem Schlag auf den Kopf musste Adriano De Pierro seine Fussballleidenschaft aufgeben.

Adriano De Pierro: «Es ist schwierig, das neue Ich zu akzeptieren» Er war Captain von Stade Nyonnais. Nach einem Schlag auf den Kopf musste Adriano De Pierro seine Fussballleidenschaft aufgeben.

Der Kampf zurück ins Leben Ex-Nyon-Profi De Pierro: «Es ist schwierig, das neue Ich zu akzeptieren»

Am 22. November 2024 ändert sich das Leben von Adriano De Pierro innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde schlagartig. Beim Heimspiel gegen Vaduz in der Challenge League erhält der Captain von Stade Nyon einen heftigen Tritt ins Gesicht. Die Diagnose ist eindeutig: schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seine Fussball-Karriere ist damit beendet.

An diesen Abend kann sich Adriano De Pierro jedoch überhaupt nicht erinnern: «Ich hatte keine Schmerzen, aber es war, als wäre für mich das Licht ausgegangen. Es ist, als hätte man einen Schalter und würde ihn umlegen – man ist einfach nicht mehr da. Ich erinnere mich weder an den Tag des Unfalls noch an die Wochen danach. Es ist wie in der Nacht», sagt De Pierro zu blue Sport.

Das Leben neu lernen

«Für Adriano war es wie ein Tsunami, da er sich nicht (an den Unfall) erinnert. Eines Morgens stand er auf, er war Profifussballer, und am nächsten Morgen teilte man ihm mit, dass er das nicht mehr sein könne», erklärt Catia Beni, die Neuropsychologin, die den Mann aus dem Kanton Waadt seit seinem Unfall begleitet.

Nun beginnt ein Kampf, der weitaus schwieriger ist als jedes Duell auf dem Spielfeld. De Pierro muss die einfachsten Handgriffe des Alltags neu erlernen: gehen, schreiben, duschen … Doch das Schwierigste ist nicht unbedingt die körperliche Anstrengung. Man muss akzeptieren, dass das Leben, wie es einmal war, nie wieder zurückkehren wird.

«Man muss das neue Ich akzeptieren – und das ist nicht einfach. Körperlich habe ich mich recht schnell erholt. Aber am schwierigsten sind die unsichtbaren Folgen: das Gedächtnis, die Entscheidungsfindung, die Eigeninitiative … Es tut weh, wenn ich Dinge vergesse, die ich früher niemals vergessen hätte», gesteht der Ex-Fussballer.

Ein neues Kapitel beginnt

Nach drei Monaten im Rehabilitationszentrum von Lavigny verlässt Adriano De Pierro die Einrichtung. Eine Erleichterung, aber auch der Beginn einer neuen Herausforderung. «Ich habe beim Verlassen der Einrichtung geweint, weil man da ein bisschen auf sich allein gestellt ist und sich fragt: ‹Was mache ich jetzt eigentlich?› Man ist allein und verloren in dieser unendlichen Weite der Welt», gesteht er.

Glücklicherweise wurde der ehemalige Spieler von Lausanne, Xamax und Yverdon schnell an die «Ateliers Polyval» in Lausanne vermittelt, wo er heute zu 40 Prozent beschäftigt ist. Und genau wie auf dem Spielfeld stürzt sich der 35-Jährige aus Morg mit vollem Einsatz in diese neue Herausforderung.

«Eine der Folgen, unter denen Adriano nach seinem Schädeltrauma leidet, ist das, was wir in unserem – zugegebenermassen etwas barbarischen – Fachjargon als Anosognosie bezeichnen. Das bedeutet, dass er sich aufgrund seiner Hirnverletzung seiner Beeinträchtigungen nicht ganz bewusst ist. Aus diesem Grund ist er sich seiner Schwierigkeiten nicht bewusst und hat eine sehr schöne positive Einstellung. Ausserdem ist er ein Kämpfer, er will vorankommen – das hat er aus seinen Jahren im Profisport mitgebracht. Aber manchmal müssen wir als Fachleute ihn vor sich selbst schützen», erklärt Catia Beni.

Und sie fährt fort: «Ich glaube, das Schwierigste haben wir heute noch nicht hinter uns. Wir sind noch auf der Suche, aber an dem Tag, an dem wir eine neue Tätigkeit für ihn gefunden haben, könnte es für ihn schwierig werden, diese zu akzeptieren. Es wird etwas sein, das sich zwangsläufig drastisch von seinem früheren Job unterscheidet – eine ruhigere Tätigkeit mit deutlich weniger Adrenalin.»

Bis er seinen neuen beruflichen Weg gefunden hat, hat Adriano De Pierro im Schreiben eine neue Möglichkeit entdeckt, seine Leidenschaft für den Fussball auszuleben. In seinem Buch «22 Menschen, die einem Ball hinterherlaufen» erzählt der ehemalige Verteidiger von der Magie des runden Leders.

Auch wenn ihm der Fussball innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde entrissen wurde, ist seine Liebe für den Sport dennoch ungebrochen geblieben.