Setzt sich der FC Lugano im Cup in Cham durch? KEYSTONE

Am Sonntag sind im Schweizer Cup die restlichen sechs Superligisten im Einsatz. Kommt es zu einer Überraschung und fliegt ein Favorit raus?

Am Freitag und Samstag haben sich die Super-Ligisten im Schweizer Cup keine Blösse gegeben. Alle Klubs aus der höchsten Liga haben sich souverän durchgesetzt, einige sogar mit Kantersiegen.

Am Sonntag sind nun die restlichen sechs Super-Ligisten im Einsatz. Kommt es doch noch zu einer Überraschung? Die schwierigsten Lose haben Thun (gegen Breitenrain), Lugano (gegen Cham) und Lausanne (gegen Vevey), die auf Gegner aus der Promotion League treffen.

Die Partien vom Sonntag in der Übersicht

Die Partien der Super-League-Klubs der 1. Cup-Runde FC Wettswil‑Bonstetten (1. Liga) – FC Zürich 0:2

FC Perlen-Buchrain (2. Liga) – FC Luzern 0:3

FC Ajoie‑Monterri (2. Liga interregional) – FC Sion 0:2

FC Walenstadt (3. Liga) – FC St. Gallen 0:13

FC Schaffhausen (Promotion League) – FC Winterthur 0:5

FC Basel 1893 – FC Biel‑Bienne 1896 (Promotion League) 6:1

SC Cham (Promotion League) – FC Lugano

FC Breitenrein (Promotion League) – FC Thun

FC Dardania Lausanne (2. Liga interregional) – Servette FC

Vevey‑Sports (Promotion League) – FC Lausanne‑Sport

FC Courtételle (1. Liga) – YB

FC Courtételle (1. Liga) – YB

FC Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) – GC