Schweizer Cup Cham fordert Lugano – sechs Super-League-Klubs im Einsatz

Sandro Zappella

17.8.2025

Setzt sich der FC Lugano im Cup in Cham durch?
Setzt sich der FC Lugano im Cup in Cham durch?
KEYSTONE

Am Sonntag sind im Schweizer Cup die restlichen sechs Superligisten im Einsatz. Kommt es zu einer Überraschung und fliegt ein Favorit raus?

Sandro Zappella

17.08.2025, 13:00

Am Freitag und Samstag haben sich die Super-Ligisten im Schweizer Cup keine Blösse gegeben. Alle Klubs aus der höchsten Liga haben sich souverän durchgesetzt, einige sogar mit Kantersiegen.

Alles zu den Cup-Partien vom Samstag

Schweizer Cup. Basel mit Gala gegen Biel ++ St. Gallen schiesst 13 Tore ++ Winterthur mit Kantersieg

Schweizer CupBasel mit Gala gegen Biel ++ St. Gallen schiesst 13 Tore ++ Winterthur mit Kantersieg

Am Sonntag sind nun die restlichen sechs Super-Ligisten im Einsatz. Kommt es doch noch zu einer Überraschung? Die schwierigsten Lose haben Thun (gegen Breitenrain), Lugano (gegen Cham) und Lausanne (gegen Vevey), die auf Gegner aus der Promotion League treffen.

Die Partien vom Sonntag in der Übersicht

Die Partien der Super-League-Klubs der 1. Cup-Runde

  • FC Wettswil‑Bonstetten (1. Liga) – FC Zürich 0:2
  • FC Perlen-Buchrain (2. Liga) – FC Luzern 0:3
  • FC Ajoie‑Monterri (2. Liga interregional) – FC Sion 0:2
  • FC Walenstadt (3. Liga) – FC St. Gallen 0:13
  • FC Schaffhausen (Promotion League) – FC Winterthur 0:5
  • FC Basel 1893 – FC Biel‑Bienne 1896 (Promotion League) 6:1
  • SC Cham (Promotion League) – FC Lugano
  • FC Breitenrein (Promotion League) – FC Thun
  • FC Dardania Lausanne (2. Liga interregional)  – Servette FC
  • Vevey‑Sports (Promotion League) – FC Lausanne‑Sport
  • FC Courtételle (1. Liga) – YB
  • FC Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) – GC
Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

