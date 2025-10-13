  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Minimale Modus-Änderung Champions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel

SDA

13.10.2025 - 21:22

Die Champions League soll ab 2027 mit einem Spiel des Titelverteidigers eröffnet werden
Die Champions League soll ab 2027 mit einem Spiel des Titelverteidigers eröffnet werden
Keystone

Ab 2027 soll es in der Champions League ein Eröffnungsspiel geben. Wie die UEFA mit ihren Klubs beschliesst, wird der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten.

Keystone-SDA

13.10.2025, 21:22

13.10.2025, 21:31

Die Partie, die der Titelverteidiger vor heimischem Publikum austragen darf, soll als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen.

Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Spielzeit, um «allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten», hiess es in der Mitteilung.

Wäre die Regelung zu Beginn der laufenden Saison eingeführt worden, hätte Titelverteidiger Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo im Pariser Parc des Princes den höchsten europäischen Klubwettbewerb eröffnet. Doch die Franzosen, die 4:0 gewannen, spielten erst am Mittwoch – an diesem Tag standen wie am Dienstag und Donnerstag sechs Partien auf dem Programm.

Meistgelesen

Geduldspiel in Ljubljana: Manzambi kommt und sorgt sogleich für Furore
Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt
Antonio lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung
Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet
Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang

Videos aus dem Ressort

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

Der Slowene Kenan Fatkic hat über 200 Spiele für den FC Thun und Neuchâtel Xamax absolviert und kennt den Schweizer Fussball genau so wie den seiner Landsleute.

13.10.2025

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

Mit einem weiteren Sieg in der WM-Qualifikation gegen Slowenien und etwas Schützenhilfe der Schweden könnte sich die Schweiz das WM-Ticket schon am Montagabend sichern. blue Sport Redaktor Jan Arnet mit seiner Einschätzung vor Ort.

13.10.2025

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Die Schweizer Nati ist in der WM-Qualifikation voll auf Kurs und könnte sich das Ticket für die WM 2026 theoretisch schon am Montag sichern. Ruben Vargas sagt vor dem Slowenien-Spiel: «Wir harmonieren sehr gut, es macht einfach Spass.»

12.10.2025

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Quali im Ticker. Deutschland dank Woltemade gegen Nordirland in Führung

WM-Quali im TickerDeutschland dank Woltemade gegen Nordirland in Führung

WM-Qualifikation. Kap Verde qualifiziert sich erstmals für eine WM

WM-QualifikationKap Verde qualifiziert sich erstmals für eine WM

WM-Quali im Live-Ticker. Schlussphase in Ljubljana: Akanji rettet gegen Sesko

WM-Quali im Live-TickerSchlussphase in Ljubljana: Akanji rettet gegen Sesko