Die Champions League soll ab 2027 mit einem Spiel des Titelverteidigers eröffnet werden Keystone

Ab 2027 soll es in der Champions League ein Eröffnungsspiel geben. Wie die UEFA mit ihren Klubs beschliesst, wird der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten.

Keystone-SDA SDA

Die Partie, die der Titelverteidiger vor heimischem Publikum austragen darf, soll als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen.

Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Spielzeit, um «allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten», hiess es in der Mitteilung.

Wäre die Regelung zu Beginn der laufenden Saison eingeführt worden, hätte Titelverteidiger Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo im Pariser Parc des Princes den höchsten europäischen Klubwettbewerb eröffnet. Doch die Franzosen, die 4:0 gewannen, spielten erst am Mittwoch – an diesem Tag standen wie am Dienstag und Donnerstag sechs Partien auf dem Programm.