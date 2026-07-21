Der FC Thun verpasst den Sieg gegen Dinamo Zagreb nur knapp. Der Ausgleich fällt erst kurz vor Schluss. Das sagen Spieler und Trainer zum Remis des Hinspiels der 2. Champions-League-Quali-Runde.

Darum geht’s Der FC Thun überzeugt gegen Dinamo Zagreb vor allem in der ersten Halbzeit, muss nach der Pause aber viel Druck überstehen und kassiert in der 86. Minute den 1:1-Ausgleich.

Trainer Gian-Luca Privitelli spricht von einem gerechten Remis, lobt die Leistung seines Teams und hebt den Einsatz der eigenen Nachwuchsspieler hervor.

Captain Marco Bürki und Nils Reichmuth werten das Unentschieden trotz des späten Gegentreffers als Mutmacher und blicken optimistisch auf das Rückspiel sowie den Saisonstart. Zusammenfassung erstellt mit

Der FC Thun zeigt gegen Dinamo Zagreb ein starkes Spiel. In der 1. Halbzeit sind die Berner Oberländer das bessere Team, nach dem Seitenwechsel weht ein anderer Wind. Zagreb drückt, Thun verteidigt wacker und kassiert in der 86. Minute dann doch den Ausgleich. Trainer Gian-Luca Privitelli, Captain Marco Bürki und Mittelfeldspieler Nils Reichmuth haben bei «SRF» über das Hinspiel-Remis gesprochen:

Gian-Luca Privitelli

«Wir können mit der 1. Halbzeit zufrieden sein. Danach haben wir Tribut gezollt. Die 2. Halbzeit gehört Dinamo Zagreb. Das Unentschieden ist ein gerechtes Resultat. Nach dem Seitenwechsel hat Zagreb gute Lösungen gefunden. Ich bin aber sehr, sehr zufrieden. Der FC Thun macht Freude. Es waren vier oder fünf Spieler aus der eigenen Jugend auf dem Platz. Was will man mehr? Sie gehen für das Emblem (zeigt auf das Thun-Wappen auf der Brust).»

Marco Bürki

«Man weiss beim 1. Spiel der Saison nie, wo man steht. Es war ein guter Auftritt von uns gegen eine Mannschaft mit einer solchen Qualität. In der 2. Halbzeit mussten wir in gewissen Momenten leiden, wir haben aber gut verteidigt. Wir konnten aber weiterhin einzelne Nadelstiche setzen. Das Remis ist ein gutes Resultat. Der Europa-Traum lebt definitiv. Wir können mit einem guten Gefühl nach Zagreb.»

Nils Reichmuth

«Es ist extrem bitter, so spät noch einen Gegentreffer zu kassieren. Wir haben aber gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht gehabt. Das Einzige, das uns jetzt bleibt, ist, das Positive mitzunehmen. Wir haben im Spiel vieles gut gemacht. Jetzt müssen wir das Gegentor so schnell wie möglich vergessen. Am Samstag geht es schon wieder weiter (mit dem Super-League-Auftakt gegen Luzern, d.red.).»