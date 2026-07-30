Gleich mit 4:1 gewinnt Lech Posen das Hinspiel der Champions-League-Quali gegen Aarhus und kann bereits mit der nächsten Runde planen. Im Rückspiel vor Heimpublikum gibt es dann aber die böse Überraschung.

Darum geht’s Nach einem 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel kann Polens Meister Lech Posen bereits für die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation planen.

Vor Heimpublikum verspielen die Polen ihren Vorsprung aber doch noch und müssen sich dem dänischen Vertreter Aarhus im Penaltyschiessen geschlagen geben.

«So entstehen Blamagen» oder «Schock an der Bułgarska» ist anschliessend in den Sportzeitungen des Landes zu lesen. Zusammenfassung erstellt mit

Das Duell in der zweiten Runde der Champions-League-Quali zwischen dem polnischen Klub Lech Posen und dem dänischen Vertreter Aarhus scheint früh entschieden. Im Hinspiel in Dänemark profitieren die Polen von einem frühen Platzverweis gegen das Heimteam, lassen nichts anbrennen und erarbeiten sich dank eines 4:1-Auswärtssieges ein schönes Polster.

Das Rückspiel verläuft dann aber überhaupt nicht nach dem Gusto des polnischen Meisters. Nach Gegentoren in der 32., 55. und 75. Minute ist der schöne Vorsprung verspielt. Es kommt tatsächlich zur Verlängerung, in der der eingewechselte Filip Jagiello mit dem 1:3 für die vermeintliche Erlösung sorgt. Nur fünf Minuten später stellt Aarhus wieder auf 4:1 und erzwingt so das Penaltyschiessen.

Da erwischt Lech Posen gar den besseren Start. Doch nach einer 1:0-Führung scheitern zwei Polen in Folge, während die dänischen Schützen allesamt erfolgreich sind – und das sensationelle Aus für Polens Meister besiegeln. «So entstehen Blamagen, an die man sich noch jahrelang erinnert», urteilt «Przeglad Sportowy», die älteste Sportzeitung Polens. Die Zeitung «Fakt» schreibt: «Blamage für Lech Posen. Das Aus im Traum von der Champions League – Schock an der Bułgarska».

Ganz anders klingt es in Dänemark. «Wie wild du bist, AGF! Dieses Spiel wird zu einem Meilenstein in der Geschichte von Aarhus werden», jubelt «Tipsbladet».