Lange sieht es am Dienstag nach einem Thuner Coup in der Champions-League-Quali aus. Doch das Rückspiel gegen Zagreb entgleitet dem Schweizer Meister nach einer umstrittenen Entscheidung in der Schlussphase. Die Stimmen zum Spiel.

Darum geht’s Der FC Thun scheitert in der Champions-League-Qualifikation an Dinamo Zagreb. Das Rückspiel geht in der Verlängerung mit 2:3 verloren.

Im Rückspiel in Kroatien hat man das Geschehen lange unter Kontrolle, bis Captain Marco Bürki mit einer Roten Karte vom Platz fliegt.

Dem Platzverweis geht eine Szene voraus, die Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli sauer aufstösst. Zusammenfassung erstellt mit

Sehr lange ist der FC Thun auf bestem Weg, sich in der Champions-League-Quali überraschend für die nächste Runde zu qualifizieren. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel können die Berner Oberländer im Rückspiel in Zagreb bis zur 22. Minute mit 2:0 vorlegen – und diese Führung anschliessend erstaunlich souverän verteidigen.

Doch dann kommt die verheerende 67. Minute. Die Thuner spielen den Ball ins Aus, weil ein eigener Spieler noch am Boden liegt. Zagreb spielt den Ball daraufhin zurück, geht dabei aber sofort wieder ins Pressing. Das überrascht offenbar Marco Bürki, der als letzter Mann den Ball verliert und sich nur noch mit einem Foul zu helfen weiss.

«Rot zu geben, ist sehr mutig»

Die Folge: Bürki fliegt nach VAR-Intervention wegen einer Notbremse vom Platz, worauf die Thuner in Unterzahl einen Doppelschlag kassieren und in der Verlängerung schliesslich den Kürzeren ziehen.

«Es ist sehr bitter. Wir haben den Ball rausgespielt, weil ein Spieler von uns noch am Boden war. Sie eigentlich zuerst mit dem Fairplay, spielen den Ball zurück – aber Marco hatte den Ball noch gar nicht und sie pressen schon wieder», schildert Justin Roth im SRF-Interview. «Er macht dann das Foul. Wahrscheinlich als letzter Mann. Es ging sehr schnell. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir alles im Griff.»

Für Gian-Luca Privitelli und den FC Thun platzt der Traum der Champions League in Zagreb. Keystone

Auch Trainer Gian-Luca Privitelli hadert mit der Szene. «Es ist maximal unfair. Sie geben uns den Ball zurück und gehen sofort ins Pressing. Natürlich spielen wir es nicht gut – und trotzdem ist das nicht gentlemans-like», sagt Privitelli und kritisiert auch den Schiedsrichter: «Aus dieser Aktion dann Rot zu geben, obwohl Justin (Roth) noch so nahe ist – schon sehr mutig. Daheim bei uns gibt er da wahrscheinlich nicht Rot.»

Die Europa League als Trostpflaster?

Für sein Team hat Privitelli nur lobende Worte. «Jeder hat sein letztes Hemd reingeschossen und versucht, jeden Schuss zu blocken. Das war sehr gut. Aber ansonsten gibt es wenig Worte», so der 48-Jährige. «Es ist richtig bitter. Ohne die Rote Karte hatte ich das Gefühl, dass das 3:0 hätte kommen können.»

In Unterzahl dagegen werden den Thunern dann die Grenzen aufgezeigt. «Wir müssen uns an der eigene Nase nehmen. Auch mit einem Mann weniger – wir haben uns zu fest hinten reindrücken lassen», hält Mittelfeldspieler Roth fest und richtet den Blick nach vorne: «Nach den Sternen greifen können wir jetzt leider nicht mehr. Aber jetzt kommt die Europa League. Und zuerst müssen wir versuchen, dieses Spiel zu vergessen.»