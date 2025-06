Tyrique George (rechts) traf für Chelsea in der Nachspielzeit zum 3:0 Keystone

Auch Chelsea gehört an der Klub-WM in den USA zu den Achtelfinalisten. Die Engländer bezwingen in ihrem letzten Gruppenspiel Espérance de Tunis 3:0.

Keystone-SDA SDA

Chelsea war in Philadelphia das überlegene Team, erarbeitete sich aber vorerst kaum Chancen auf erfolgreiche Abschlüsse. Die Tore erzielte der Gewinner der Conference League spät in beiden Spielhälften. In der Nachspielzeit vor der Pause sorgten Tosin Adarabioyo und der von Ipswich Town verpflichtete Liam Delap mit einem Doppelschlag für die beruhigende Führung, Tyrique George setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt.

Achtelfinal-Gegner von Chelsea ist am Samstag in Charlotte, North Carolina, Benfica, das sich am Dienstag dank einem 1:0 gegen Bayern München Platz 1 in seiner Gruppe gesichert hat.

Die Bayern bekommen es am Sonntag in Atlanta mit Flamengo zu tun. Die bereits als Gruppensieger festgestandene Mannschaft aus Rio de Janeiro musste sich im sportlich unbedeutenden Duell mit dem Los Angeles FC in Orlando, Florida, mit einem 1:1 bescheiden. Die beiden Tore fielen in der Schlussphase. Los Angeles ging durch den in Frankreich geborenen Gabuner Denis Bouanga (84.) in Führung, das auf mehreren Positionen veränderte Flamengo, das je zwei Pfosten- und Lattenschüsse zu verzeichnen hatte, glich zwei Minuten später durch Wallace Yan aus.

In der zweiten Partie der Gruppe mit Bayern München trennten sich Auckland City und die Boca Juniors aus Buenos Aires in Nashville, Tennessee, 1:1. Der Schweizer Internationale Lucas Blondel kam bei den Argentiniern erneut nicht zum Einsatz. Das Spiel musste wegen eines Gewitters nach einer knappen Stunde unterbrochen werden.