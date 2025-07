Cole Palmer (in weiss) sieht die Lücke und trifft. Keystone

Chelsea steht in den USA in den Halbfinals der Klub-WM. Die Engländer besiegen in Philadelphia Palmeiras aus Brasilien 2:1 (1:0).

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Chelsea steht im Halbfinal der Klub-WM.

Zur Halbzeit führten die Blues gegen Palmeiras nach einem dominanten Auftritt 1:0.

Agustín Giay lenkte den Ball in der Schlussphase entscheidend zum 2:1 für Chelsea in die Maschen.

João Pedro kam zu seinem ersten Einsatz für Chelsea. Er wechselte kürzlich von Brighton zum Londoner Spitzenklub. Mehr anzeigen

Die Engländer treffen nun am Dienstagabend Schweizer Zeit mit Fluminense auf ein weiteres Team aus dem Land des fünffachen Fussball-Weltmeisters.

Chelsea dominierte vor 65'782 Zuschauern die erste Halbzeit und lag durch eine starke Einzelleistung von Englands Nationalstürmer Cole Palmer nur 1:0 vorne (16. Minute). Der Verein aus der Premier League verpasste es im Verlauf der ersten Hälfte, die Führung auszubauen.

Dies rächte sich zunächst. Palmeiras war nach dem Seitenwechsel deutlich stärker und wurde ausgerechnet durch Estevao belohnt. Der 18-Jährige erzielte gegen sein neues Team in der 53. Minute aus spitzem Winkel den Ausgleich. Der Stürmer wechselt nach der Klub-WM zu den Blues nach London.

Chelseas Halbfinal-Einzug machte Palmeiras-Verteidiger Agustín Giay in der Schlussphase perfekt. Er lenkte eine Flanke von Malo Gusto ins eigene Tor.

