Der FC Chelsea steht bei der Klub-WM im Viertelfinal. Die Londoner schlagen Benfica Lissabon nach zweistündiger Unterbrechung und Verlängerung mit 4:1.

Keystone-SDA SDA

Bis in die 86. Minute deutete alles auf einen unspektakulären Sieg des FC Chelsea hin. Der Londoner Captain Reece James hatte Benficas Keeper Anatoli Trubin in der 64. Minute mit einem Freistoss überrascht. Die Ereignisse überschlugen sich erst, nachdem die Partie für fast zwei Stunden wegen eines sich anbahnenden Gewitters unterbrochen worden war.

Die Zuschauer, die sich nach der bereits sechsten Unterbrechung wegen eines möglichen Unwetters an dieser Klub-WM vorzeitig auf den Heimweg gemacht hatten, verpassten das Beste. Nach Wiederanpfiff traf Angel Di Maria mit einem Handspenalty zum 1:1 (95.). Chelsea verdaute den Schock und dominierte die Verlängerung, auch weil Benficas Gianluca Prestianni früh mit Gelb-Rot vom Platz flog. Christopher Nkunku traf in der 108. Minute nach einem weiteren Fehler von Trubin. Die letzten beiden Treffer der Engländer fielen nach Kontern durch Pedro Neto (114.) und Kiernan Dewsbury-Hall (117.).

Mit der Niederlage ging für Di Maria die Karriere in Europa zu Ende. Der 37-jährige Argentinier wechselt nun zu seinem Stammklub Rosario Central. Für Chelsea geht das Turnier am Freitag in Philadelphia mit dem Viertelfinal gegen die Brasilianer von Palmeiras weiter.

