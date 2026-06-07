Eriksen brach bei einem Testspiel zusammen. KEYSTONE

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine auf dem Platz zusammengebrochen. Dabei werden Erinnerungen an 2021 wach.

Der 34-jährige Christian Eriksen kollabiert bei einem Testspiel Dänemarks gegen die Ukraine auf dem Platz. Sofort bilden die anderen Spieler einen Kreis um den Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg.

Glücklicherweise kommt vom dänischen Fussballverband rasch eine erste Entwarnung. Eriksen habe nur kurz das Bewusstsein verloren und danach den Platz aus eigener Kraft verlassen, sagt Teamarzt Morten Boesen in einer vom Verband in den sozialen Medien geteilten Mitteilung.

«Meiner Meinung nach hat der Pacemaker so reagiert, wie er sollte», wird Boesen zitiert. Der 34-Jährige werde sich im Spital weiteren Untersuchungen unterziehen, vermeldet aber selbst, dass es ihm den Umständen nach gut gehe.

Der Vorfall erinnert an die EM 2021, als Eriksen im Gruppenspiel gegen Finnland ebenfalls auf dem Platz kollabierte. Seither hat der 34-Jährige einen Herzschrittmacher.

Die Partie zwischen Dänemark und der Ukraine wurde nach dem Zwischenfall rund um Eriksen nicht mehr fortgesetzt.