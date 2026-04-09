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Super League Christoph Urech verlässt die Grasshoppers bereits wieder

SDA

9.4.2026 - 12:00

Er kam mit grossen Visionen und geht nach nicht einmal einem Jahr bereits wieder: Christoph Urech, Chief Business Officer der Grasshopper Fussball AG
Er kam mit grossen Visionen und geht nach nicht einmal einem Jahr bereits wieder: Christoph Urech, Chief Business Officer der Grasshopper Fussball AG
Keystone

Bei der Grasshopper Fussball AG kommt es zu einer Veränderung in der Führung des Bereichs Kommerz. Chief Business Officer Christoph Urech gibt die operative Leitung per sofort ab.

Keystone-SDA

09.04.2026, 12:00

Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Gemäss Communiqué habe sich Urech zu diesem Schritt entschieden, um «in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Umfeld des Klubs zu schaffen, damit der Fokus verstärkt auf das sportliche Geschehen gelenkt werden kann». Urech war erst im Sommer zum Klub gestossen und gehörte in seiner Funktion als CBO auch der Geschäftsleistung an. Im Umfeld des Klubs stand er mehrfach in der Kritik.

Interimsmässig und bis auf weiteres übernimmt Leo Lian die kommerzielle Leitung der Geschäftsstelle. Er habe das Unternehmen während der laufenden Saison bereits in operativen Belangen unterstützt, schreibt der Klub.

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