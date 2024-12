Lionel Messi wird an der Klub-WM dabei sein, dafür hat FIFA-Präsident Gianni Infantino gesorgt. KEYSTONE

In Miami werden heute die Vorrundengruppen der reformierten Klub-WM ausgelost. blue Sport beantwortet die wichtigsten Fragen zum neuen Wettbewerb.

Sandro Zappella dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer 2025 findet zum ersten Mal die neu aufgegleiste Klub-WM statt.

Für die 32 Teilnehmer ist es ein lukrativer Wettbewerb, alleine die Antrittsgage beträgt 50 Millionen Euro.

Die Klub-WM steht in der Kritik, unter anderem wegen der Spieler-Belastung, dem Ungleichgewicht in den Ligen und der Konkurrenz zum Frauenfussball. Mehr anzeigen

Im kommenden Sommer findet zum ersten Mal die von der FIFA neu organisierte Klub-WM statt. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Anlass.

Wann und wo findet die Klub-WM statt?

Vom 15. Juni bis zum 23. Juli 2025. Das Turnier wird in der USA ausgetragen und gilt als Generalprobe des Landes für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird.

Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey.

Was sind die finanziellen Anreize?

Es geht um ganz viel Geld. Berichten zufolge kassieren die Klubs alleine für die Teilnahme mindestens 50 Millionen US-Dollar. Veranstalter FIFA rechnet mit Einnahmen von «ein paar Milliarden», wie die «Sportschau» vorrechnet.

Wer darf mitspielen?

Es ist etwas kompliziert. Grundsätzlich dürfen pro Land nur zwei Teams teilnehmen. Ausser, es haben mehrere Vereine eines Landes die Champions League (oder das Pendant der anderen Kontinente) gewonnen.

Folgende Teams sind dabei:

Europa (12 Plätze)

Die Gewinner der Champions League 2021 bis 2024 FC Chelsea (2021), Real Madrid (2022 und 2024) und Manchester City (2023). Es bleiben noch neun Plätze für die besten Teams in der europäischen Vierjahres-Rangliste. Sind von einem Land schon zwei Mannschaften dabei, dürfen sich nur noch Teams anderer europäischer Ligen qualifizieren.

Zum Beispiel: Liverpool liegt in der Klub-Rangliste auf Rang 8, darf aber nicht teilnehmen, weil mit Chelsea und Manchester City schon zwei englische Champions-League-Sieger der letzten vier Jahre die Plätze belegen.

Mohamed Salah und der FC Liverpool werden an der Klub-WM nicht dabei sein. KEYSTONE

Die Teilnehmer aus Europa bilden deshalb:

England: Manchester City, FC Chelsea

Deutschland: Bayern München, Borussia Dortmund

Italien: Inter Mailand, Juventus Turin

Spanien: Real Madrid, Atlético Madrid

Frankreich: Paris Saint-Germain

Portugal: FC Porto, Benfica Lissabon

Österreich: Red Bull Salzburg

Südamerika (6 Plätze)

Weil gleich vier unterschiedliche brasilianische Klubs die Copa Libertadores zwischen 2021 und 2024 gewonnen haben, sind alle vier an der Klub-WM dabei. Es sind dies SE Palmeiras, CR Flamengo, FC Fluminense und Botafogo FR. Über die südamerikanische Rangliste schaffen es noch River Plate und Boca Juniors ans Turnier.

Asien (4 Plätze)

Asiatische Champions-League-Sieger: Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Al Hilal (Saudi-Arabien), Urawa Red Diamonds (Japan).

Asiatische Rangliste.: Ulsan HD (Südkorea)

Afrika (4 Plätze)

Champions-League-Sieger: Al Ahly (Ägypten), Wydad Casablanca (Marokko)

Afrikanische Rangliste: Espérance de Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns (Südafrika).

Nord-/Mittelamerika und Karibik (4 Plätze)

Champions-Cup-Sieger: CF Monterrey (Mexiko), Pachuca (Mexiko), Club Leon (Mexiko), Seattle Sounders (USA).

Ozeanien (1 Platz)

Ozenien-Rangliste: Auckland City (Neuseeland).

Gastgeber USA (1 Platz)

Inter Miami bekam von der FIFA den Platz für das Gastgeberland zugesprochen. Dies, weil Inter Miami in der regulären MLS-Saison (vor den Playoffs) die meisten Punkte und damit die «Supporters' Shield» holte.

Dass der Gewinner des Supporters' Shield und nicht der Meister an der Klub-WM teilnehmen darf, machte die FIFA erst bekannt, als Inter Miami als Sieger feststand. Dass Lionel Messi bei Inter Miami unter Vertrag steht, dürfte ein Hauptgrund dafür gewesen sein und kommt FIFA-Präsident Gianni Infantino aus marketingtechnischen Gründen wohl sehr entgegen.

In was für einem Modus wird gespielt?

Gespielt wird im Modus der Weltmeisterschaften für Nationalmannschaften. Die beiden jeweils besten Vereine aus acht Vorrundengruppen ziehen in die K.-o.-Runde ein. Entsprechend läuft auch die Auslosung: Die 32 Teilnehmer wurden in vier Töpfe mit jeweils acht Mannschaften eingeteilt. In der Gruppenphase können Teams aus dem gleichen Land nicht aufeinandertreffen.

Die Lostöpfe Topf 1

Real Madrid (Spanien), Manchester City (England), FC Bayern München (Deutschland), Paris Saint-Germain (Frankreich), Fluminense (Brasilien), Palmeiras (Brasilien), Flamengo (Brasilien), River Plate (Argentinien)

Topf 2

FC Chelsea (England), Borussia Dortmund (Deutschland), Inter Mailand (Italien), FC Porto (Portugal), Atlético Madrid (Spanien), Benfica Lissabon (Portugal), Juventus Turin (Italien), Red Bull Salzburg (Österreich)

Topf 3

Al-Hilal (Saudi-Arabien), Ulsan HD (Südkorea), Al Ahly FC (Ägypten), Wydad AC (Marokko), CF Monterrey (Mexiko), Club León (Mexico), CA Boca Juniors (Argentinien), Botafogo (Brasilien)

Topf 4

Urawa Red Diamonds (Japan), Al-Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate), Esperance Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns FC (Südafrika), CF Pachuca (Mexiko), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (Neuseeland), Inter Miami (USA) Mehr anzeigen

Wann findet die Auslosung statt?

Am Donnerstag, 5. Dezember um 19 Uhr (Schweizer Zeit) in Miami. Zu sehen ist die Auslosung auf fifa.com.

Wer hat Probleme mit der Klub-WM?

Die Klub-WM steht ziemlich in der Kritik, Gründe dafür gibt es einige:

- Die Spieler müssen nun auch in einem Sommer, in dem keine WM oder EM ansteht, an einem Turnier mitspielen. Die ohnehin schon hohe Belastung wird damit noch grösser.

- Die Klub-WM konkurriert den Frauenfussball. Denn ab dem 2. Juli wird in der Schweiz die Frauen-EM stattfinden. Die Klub-WM wird einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

- In den nationalen Ligen wird die Lücke zwischen Topteams und dem Rest noch grösser. Die Teilnehmer erhalten ja alleine schon 50 Millionen Euro als Antrittsgage. Die erfolgreichen Klubs werden damit noch reicher, die anderen haben das Nachsehen.

Wo kann man die Klub-WM schauen?

Der Internet-Sender DAZN wird exklusiv und weltweit alle Spiele live und für die Zuschauer kostenlos ausstrahlen, wie DAZN und die FIFA am Mittwoch mitteilten. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist nicht nötig, lediglich ein Account. Der Sender überträgt auch die Auslosung.

(mit Material der Nachrichten-Agentur DPA)

