Clujs Leo Bolgado (rechts) behauptet sich Paksis Bence Lenzser Keystone

Der FC Lugano bekommt es in der Qualifikation für die Europa League als erste Hürde mit dem rumänischen Vizemeister Cluj zu tun.

Keystone-SDA SDA

Die Mannschaft von Trainer Dan Petrescu setzte sich in der 1. Qualifikationsrunde gegen Paksi aus Ungarn mit dem Gesamtskore von 3:0 durch.

Lugano geniesst im Hinspiel am 24. Juli zuerst Heimrecht, muss im Europacup aber nach wie vor in ein anderes Stadion ausweichen. Wo die Tessiner Cluj empfangen werden, ist noch offen. Das Rückspiel in Rumänien findet am 31. Juli statt.

