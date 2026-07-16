Die Nati leckt nach der Viertelfinal-Pleite gegen Argentinien die Wunden. Assistenztrainer Davide Callà analysiert im «Heimspiel bei der Nati» das Spiel und sieht vor allem im Umgang mit der Härte des Gegners eine wichtige Lehre.

Lehren aus dem WM-Aus Co-Trainer Davide Callà: Das fehlt uns noch zur absoluten Weltspitze

Darum geht’s Die Schweiz schied im WM-Viertelfinal nach einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien nach Verlängerung aus. Assistenztrainer Davide Callà sagt, das Team sei auf die provokante Spielweise des Gegners vorbereitet gewesen.

Callà kritisiert weniger den VAR als die aus seiner Sicht unterschiedliche Bewertung durch den Schiedsrichter. Argentinien habe sich mehr erlauben dürfen und mit Rudelbildungen zusätzlichen Druck ausgeübt.

Für Callà und Experte Rolf Fringer gehört diese kompromisslose Spielweise zur südamerikanischen Fussballkultur. Die Schweiz solle Argentinien nicht kopieren, aber künftig konsequenter alle erlaubten Mittel ausschöpfen. Zusammenfassung erstellt mit

Die WM-Reise des Schweizer Nationalteams fand im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verlor gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Spielweise des Gegners war dabei keine Überraschung, wie Davide Callà im «Heimspiel bei der Nati» erläutert. «Wir haben das Team vorbereitet, dass sie provozieren und dreckig spielen.»

Der Assistenztrainer, der im März des vergangenen Jahres erstmals beim Nationalteam dabei war, ergänzt: «Wir wollten dagegenhalten und sie mit unseren Mitteln schlagen.»

Resultatmässig misslang letztlich das Vorhaben. Coach Murat Yakin machte hinterher eine Kombination aus Schiedsrichter, VAR und gegnerischen Fans für das Ausscheiden verantwortlich. Callà sieht die Situation ein wenig anders. So macht er dem VAR, welcher sich nach der Schwalbe von Breel Embolo einschaltete, keinen Vorwurf: «Er hatte keine andere Wahl.»

Dafür moniert der 41-Jährige, dass sich die Argentinier aus seiner Sicht «mehr erlauben konnten als wir». So erinnert er sich an eine Szene, in der Abwehrspieler Cristian Romero ungestraft einen Ellbogenschlag gegen Embolo verteilte. Ausserdem störte ihn die Rudelbildung nach jeder Entscheidung des Unparteiischen. Normalerweise darf das nur ein Captain, aber: «Bei Argentinien hatte gefühlt jeder ein Captain-Bändel an», spottet er.

Harte Fussball-Schule in der DNA

Dennoch müsse man aus solch einem Spiel lernen, ohne die eigene Identität zu verlieren. «Wir müssen Argentinien nicht kopieren, aber halt auch alle Register ziehen», hält er fest. Beim Titelverteidiger sei die Spielweise auch kulturell bedingt. «Da sind viele Strassenkicker, mit Ecken und Kanten. Bei uns würden solche Spieler in den Akademien glattgestrichen», so Callà.

Auch der frühere Nati-Trainer und heutige blue Sport Experte Rolf Fringer betont die harte Fussball-Schule, welche die Talente im Land des vierfachen Weltmeisters absolvieren. «In Südamerika ist der Konkurrenzkampf viel ausgeprägter, die Spieler haben das dann in ihrer Fussball-DNA drin.» Fringers Fazit für alle Jugendspieler aus der Schweiz: «Wir leben hier im Paradies.» Kein Wunder, sei der Wechsel für Schweizer Spiel auf ein knallhartes Spiel «Wunschdenken», so Fringer.

Michi Wegmann, Ressortleiter Sport bei blue News, hat immerhin noch ein Trostpflaster für die Nati: «Wir waren zu zehnt besser als England mit elf Spielern.»

Der ganze Talk im Video

51:07 Davide Callà: Historische WM, bittere Enttäuschung und hitzige Schiri-Debatte Historische WM, bittere Enttäuschung und hitzige Schiri-Debatte: Nati-Assistenztrainer Davide Callà, Rolf Fringer und Michi Wegmann analysieren zusammen mit Katja Haas die WM-Kampagne und gewähren einen Blick hinter die Kulissen des Nati-Camps.