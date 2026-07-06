England feiert bei der WM den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Abpfiff verletzt sich jedoch Jordan Henderson. Was ist passiert? Trainer Thomas Tuchel gibt ein Update.

Sturz über Bande England-Star Henderson verletzt sich bei Feierlichkeiten und muss ins Spital

Darum geht’s England feiert einen 3:2-Sieg über Co-Gastgeber Mexiko.

Nach den Feierlichkeiten fällt England-Spieler Jordan Henderson (90 Länderspiele) über die Bande.

Harry Kane ging zuerst davon aus, dass sich Henderson nicht ernsthafter verletzt hätte. Später macht Thomas Tuchel klar: «Es ist eine ziemlich schwere Verletzung.»

Englands Nationalspieler Jordan Henderson hat sich beim Jubeln mit dem Team nach dem dramatischen Achtelfinalsieg gegen Mexiko wohl schwerer verletzt. Der 36-Jährige habe sich am Handgelenk verletzt, sagte Trainer Thomas Tuchel. «Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist.» Henderson sei im Krankenhaus.

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Mitten in den WM-Feierlichkeiten nach dem 3:2 hatten die englischen Nationalspieler und Betreuer plötzlich einen Kreis gebildet. Bei der Party vor den Fans der Three Lions war Henderson offenbar über eine Bande gestürzt. Auf einer Trage wurde er in die Katakomben des Aztekenstadions getragen.

Kapitän Harry Kane hatte sich zunächst keine grossen Sorgen gemacht. «Jordan ist da gerade hingefallen. Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm», sagte der Stürmer des FC Bayern München bei der BBC. England trifft im Viertelfinale nun auf Norwegen.

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