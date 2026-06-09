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Super League Colin Kleine-Bekel auch nächste Saison beim FCSG

SDA

9.6.2026 - 16:36

Colin Kleine-Bekel konnte sich beim FCSG für eine Verlängerung des Leihgeschäfts aufdrängen
Colin Kleine-Bekel konnte sich beim FCSG für eine Verlängerung des Leihgeschäfts aufdrängen
Keystone

Der FC St.Gallen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Colin Kleine-Bekel zählen.

Keystone-SDA

09.06.2026, 16:36

Der deutsche Verteidiger wird für ein weiteres Jahr bis im Sommer 2027 vom VfL Bochum ausgeliehen, wie der Cupsieger am Dienstag mitteilte.

Kleine-Bekel stand bereits im letzten Halbjahr auf Leihbasis beim FCSG unter Vertrag. Dabei kam der 23-jährige Innenverteidiger zu 14 Einsätzen in der Super Super, wobei ihm ein Tor gelang. Im Cup spielte der frühere Junior von Borussia Dortmund im Halbfinal und Final.

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