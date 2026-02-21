Der spanische Trainer Cesc Fabregas ist mit Como erfolgreich unterwegs Keystone

Das überraschende Como setzt in der Serie A ein weiteres Ausrufezeichen.

Keystone-SDA SDA

Durch das 2:0 bei Juventus Turin nähert sich der Nahe der Schweizer Grenze beheimatete Klub den Champions-League-Plätzen.

Der kosovarische Verteidiger Mergim Vojvoda und der französische Mittelfeldspieler Maxence Caqueret trafen für die Lombarden im Duell mit dem Tabellennachbarn und Rekordmeister. Das Team von Trainer Cesc Fabregas liegt nach 26 Runden nur knapp ausserhalb der Top 4.

Die bislang beste Klassierung in der Vereinsgeschichte erreichte Como 1950 mit dem 6. Platz. Seit 2019 ist der Klub im Besitz der Brüder Hartono, zwei indonesischen Milliardäre.