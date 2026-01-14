Conor Gallagher spielte seit 2024 für Atlético Madrid Keystone

Conor Gallagher kehrt in die Premier League und nach London zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Tottenham Hotspur.

Keystone-SDA SDA

Damit spielt Gallagher nach anderthalb Jahren in Spanien bei Atlético Madrid wieder in England. Der Mittelfeldspieler bestritt von 2020 bis 2024 insgesamt 136 Spiele in der höchsten englischen Liga – die meisten davon für den FC Chelsea, bei dem der englische Nationalspieler vor seinem Wechsel nach Spanien unter Vertrag stand.

Sein neuer Verein Tottenham liegt in der Premier League aktuell auf dem 14. Platz.