Belgiens Torwart Thibaut Courtois hat Zoff mit Trainer Domenico Tedesco. IMAGO/Pro Shots

Die einst als «Goldene Generation» gepriesene belgische Nationalmannschaft hat einen Riesen-Zoff. Mittendrin: Torwart-Star Thibaut Courtois und Trainer Domenico Tedesco.

Die belgische Nationalmannschaft hatte im Sommer vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland einen Riesen-Zoff. Die beiden Hauptdarsteller: Torwart-Star Thibaut Courtois und Trainer Domenico Tedesco.

Der 102-malige Nationalspieler verliess das Trainingslager. Offizielle Begründung: Knieprobleme. Laut belgischen Medienberichten allerdings soll der 31-Jährige verärgert gewesen sein, nach der verletzungsbedingten Absage vom etatmässigen Captain Kevin De Bruyne gegen Österreich nicht die Kapitänsbinde bekommen zu haben. Stattdessen bekam Teamkollege Romelu Lukaku den Vorzug. Nach dem Spiel sei der Torwart beleidigt gewesen und er habe angekündigt, dass er nach Hause gehen wolle, schilderte Tedesco öffentlich bei einer Pressekonferenz.

In den sozialen Medien zeigte sich Courtois daraufhin in einem ausführlichen Statement «zutiefst enttäuscht» über Tedesco, der den Sachverhalt falsch dargestellt habe. Lange schwieg der Goalie in der Öffentlichkeit, nun brach er nach sechs Monaten sein Schweigen. Gegenüber «Sporza» schildert Courtois seine Sicht der Dinge. «Es war eine falsche Entscheidung, nach dem Spiel gegen Österreich zu gehen. Ich möchte mich bei der Mannschaft und vor allem bei den Fans entschuldigen», so Courtois.

«Meine damalige Entscheidung hatte eine kleine Auswirkung auf mich persönlich, aber für die Gruppe war sie gross. Sie hat vor dem Spiel in Estland für Aufruhr gesorgt – das hätte ich auch danach tun können. Aber in dem Moment war ich ein bisschen überfordert», hält er fest.

Es habe nichts mit der Captainbinde zu tun gehabt, die ganze Geschichte sei viel differenzierter. «Wenn es bei mir um die Captainrolle gegangen wäre, hätte ich schon im März aufbegehrt (als Tedesco De Bruyne zum Kapitän ernannte, Anm. d. Red.). ‹Kevin als Captain?› Kein Problem. Danach gab es Romelu und mich als Vizecaptains, ohne Hierarchie.»

Seltsame Vorkommnisse

Der 102-fache Nationalspieler der Roten Teufel fühlte sich trotz seiner Verdienste in jüngster Zeit nicht wertgeschätzt. Die Nichtberücksichtigung fühle sich deshalb nicht richtig an. «Vor allem, weil es keine klare Hierarchie zwischen Romelu und mir gab», findet Courtois.

«Natürlich ging es viel tiefer. In der fraglichen Woche war ich ab Montag in Tubize (Trainingszentrum) anwesend, als einziger der drei Captains (De Bruyne war verletzt und Lukaku kam erst nach dem Champions-League-Finale dazu, Anm. d. Red.). Dennoch hat der Nationaltrainer kein einziges Mal mit mir gesprochen», erzählt Courtois. Schon da habe er gespürt, es gehe etwas Seltsames vor. In Madrid habe er hingegen das Gefühl, dass er von allen im Verein respektiert werde.

«Am Samstag vor dem Spiel, ein paar Stunden vor dem Anpfiff, rief Tedesco Lukaku und mich zu sich. Als er sagte, Romelu sei Captain gegen Österreich und ich am Dienstag gegen Estland, hat das etwas in mir ausgelöst. Es ging nicht mehr. Die Tatsache, dass ich keine Wertschätzung mehr vom Verband und vom Trainer spürte, liess etwas in mir explodieren.»

Domenico Tedesco und Courtois werden wohl keine Freunde fürs Leben.

Er habe anschliessend das Länderspiel gegen Österreich so gut wie möglich über die Bühne gebracht, aber nach dem Abpfiff sei er zum Trainer gegangen und habe ihm gesagt, dass es ein Problem gebe. «Auf der Pressekonferenz danach habe Tedesco etwas von Wertschätzung gefaselt», berichtet Courtois.

Danach habe vor allem der technische Direktor Franky Vercauteren versucht, zwischen Tedesco und ihm zu vermitteln. «Aber Tedesco ist nach 15, 20 Minuten gegangen – er hatte genug davon, mit mir zu reden», meint Courtois und ergänzt: «Der Trainer bemühte sich nicht um eine Lösung, sondern sagte einfach, er würde der Presse alles erzählen. Er wollte mich unter Druck setzen, nicht zu gehen, und mir drohen. Das ist einfach nicht gerecht, denn es war ein privates Gespräch. Es ist ein Vertrauensbruch zwischen Spieler und Trainer.»

Kein Rücktritt trotz EM-Aus

Nach dem Spiel habe er Tedesco auch gesagt, dass er mental am Ende sei. Der Trainer habe ihm mitgeteilt, dass es ihm egal sei, wie er sich fühle und er nur spielen müsse, erzählt Courtois. Der 31-jährige Keeper betont, er habe einen Fehler gemacht, als er gegangen sei, aber als Trainer solle man trotzdem versuchen, einen wichtigen Spieler bei sich zu behalten, anstatt zu versuchen, ein Exempel zu statuieren. «Tedesco wollte einen Angriff auf mich starten, den er am Tag zuvor angekündigt hat», resümiert Courtois.

Ein Rücktritt schliesst der frühere Chelsea-Legionär trotzdem aus, «weil es mir wirklich Spass macht, für die Red Devils zu spielen». Und weiter: «Welt- und Europameisterschaften sind das Beste, was es für einen Fussballer gibt – abgesehen vielleicht von einem Champions-League-Finale.»

Die Tür sei für ihn absolut nicht verschlossen. «Letztlich hält im Fussball nichts für die Ewigkeit. Für mich ist es kein Problem, die Dinge wie zwei Erwachsene zu regeln. Aber wo bleibt der Mittelweg nach so einem Vertrauensbruch?», fragt Courtois. Nach seiner Verletzung – der Torhüter musste sich vor vier Monaten am linken Knie operieren lassen, nachdem er im Training einen Kreuzbandriss erlitt – müsse er aber den Fokus in dieser Saison auf die Königlichen richten. Belgiens etatmässige Nummer 1 gibt deshalb auch frühzeitig für die EM im nächsten Sommer in Deutschland verletzungsbedingt Forfait.

