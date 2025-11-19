  1. Privatkunden
Auch Musk und Infantino dabei Cristiano Ronaldo trifft Trump beim Dinner im Weissen Haus

SDA

19.11.2025 - 11:54

Cristiano Ronaldo hört beim Gala-Dinner im Weissen Haus aufmerksam zu, was US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sagt.
KEYSTONE

Fussball-Star Cristiano Ronaldo stattet dem US-Präsidenten einige Monate vor der WM einen Besuch ab. Der Besuch im Weissen Haus hat offenbar den Sohn von Donald Trump glücklich gemacht.

Keystone-SDA

19.11.2025, 11:54

19.11.2025, 11:59

Der US-Präsident sagte laut Nachrichtenagentur AP, dass sein 19 Jahre alter Sohn Barron ein «grosser Fan» des portugiesischen Ausnahmespielers im Dienst des saudi-arabischen Clubs Al-Nassr sei.

«Barron durfte ihn treffen. Und ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt ein bisschen mehr, allein schon deshalb, weil ich Sie ihm vorgestellt habe», sagte Trump in Richtung des 40 Jahre alten Ronaldo. Im kommenden Jahr will der portugiesische Rekordspieler und -torschütze noch einmal bei einer WM auflaufen. Das Turnier wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.

Ronaldo als Botschafter für Saudi-Arabien

An dem Treffen samt Abendessen in der Hauptstadt Washington war Ronaldo, der mit seiner Verlobten Georgina Rodríguez anreiste, Teil der Entourage des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Ronaldo steht seit 2022 für den saudischen Erstligisten unter Vertrag.

Ebenfalls am Gala-Dinner waren FIFA-Präsident Gianni Infantino – der mit Trump gut befreundet ist – sowie Tech-Milliardär Elon Musk.

Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Vergabe dorthin war unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage umstritten. Ronaldo warb in der Vergangenheit für das Turnier und sagte im Dezember vergangenen Jahres: «Nachdem, was ich gesehen habe, bin ich noch überzeugter, dass 2034 die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden wird.»

«Lizenz sollte entzogen werden». Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender

«Lizenz sollte entzogen werden»Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender

Trump verteidigt im Fall Khashoggi saudischen Kronprinzen

Trump verteidigt im Fall Khashoggi saudischen Kronprinzen

«Dinge passieren, aber er wusste nichts davon, und wir können es dabei belassen», sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Oval Office des Weissen Hauses. 

19.11.2025

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

19.11.2025

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

19.11.2025

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

19.11.2025

