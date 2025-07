Cristiano Ronaldo und Co. befinden sich derzeit im Trainingslager in Österreich. Bild: Keystone

Ausnahmezustand im österreichischen Saalfelden: Al-Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo weilen für ihr Trainingslager im Hotel Brandlhof – und locken offenbar zahlreiche Autogramm- und Selfiejäger an.

In Saalfelden herrschen derzeit chaotische Zustände. Der Grund dafür: Der saudi-arabische Klub Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo weilt in Österreich im Trainingslager. Im und um das Luxushotel Brandlhof wimmelt es derzeit nur so von Autogramm- und Selfiejägern.

Täglich sollen mehrere Hundert Fans rund um das Luxushotel Brandlhof für Ausnahmezustand sorgen, weil sie ein Foto oder Autogramm des portugiesischen Superstars ergattern wollen. Insbesondere bei An- und Abfahrten zum Training geht es hoch zu und her. So muss etwa das Fahrzeug von Ex-Liverpool-Star Sadio Mané offenbar eine Vollbremsung hinlegen, um die heranstürmenden Fans nicht zu über den Haufen zu fahren.

Fans klopfen an Ronaldos Zimmertür

Gefragt ist natürlich vor allem Cristiano Ronaldo. Nachdem einige junge Fans offenbar herausfinden, in welcher Suite der 40-Jährige untergebracht ist, klopfen sie mehrfach an seine Tür. Gereizt soll Ronaldo die Tür nach einigen Minuten geöffnet haben. Doch statt Autogramm zu verteilen, droht Ronaldo den Anhängern aber angeblich mit der Polizei.

Hotelmitarbeiter und das zuständige Security-Team schieben aufgrund des grossen Ansturms offenbar Überstunden. «Sollten sie nächstes Jahr wiederkommen, müssten wir alles komplett anders machen», ist sich der Hotelbesitzer bewusst. Zugleich kritisiert er in der «Kronen-Zeitung» auch Klub und Fans: «Viele glauben, dass sie durch ihren Aufenthalt automatisch Anspruch auf ein Foto oder Autogramm haben – so ist es aber nicht. Und der Klub hätte einfach einen abgeschlossenen Bereich buchen können, doch das kam für sie nie infrage.»

Für viele Ronaldo-Fans gibt es aber ein Happy End. Am Sonntagnachmittag verteilt der Torjäger zahlreichen Zaungästen Autogramme. Ruhe kehrt aber auch danach nicht ein. Weil ein Wasserkocher am Abend einen Feueralarm im Hotel auslöst, muss gar die Feuerwehr ausrücken. Immerhin folgt schnell die Entwarnung.

