Ronaldo schiesst Al-Nassr mit Doppelpack zum Meistertitel 22.05.2026

Portugals Fussballikone Cristiano Ronaldo gewinnt mit Al-Nassr die Meisterschaft in Saudi-Arabien. Für den Verein ist es der erste Titel seit sieben Jahren.

DPA, Moritz Meister Moritz Meister

Altstar Cristiano Ronaldo hat seinen Club Al-Nassr mit einem Doppelpack zur ersten Meisterschaft in Saudi-Arabien seit 2019 geschossen. Der fünffache Weltfussballer aus Portugal traf beim 4:1-Sieg gegen Damac zweimal (63./81. Minute) und vergoss danach Freudentränen.

«Seit ich hier angekommen bin, war es immer mein Ziel, etwas zu bewirken, nicht nur für Al-Nassr, sondern auch für Saudi-Arabien. Mein Ziel ist es, immer erfolgreich zu sein», so der Portugiese. Seit seiner Ankunft in Saudi-Arabien hat kein Spieler mehr Treffer erzielt als CR7 (102).

Wie wichtig der Portugiese für seinen Klub und die Liga ist, weiss auch Sportdirektor und Spanien-Legende Fernando Hierro. «Was er für diese Liga, für dieses Land bedeutet und welchen Einfluss er auf den Fussball und das Bild Saudi-Arabiens hat, ist phänomenal», erklärt der ehemalige Captain der spanischen Nationalmannschaft.

Erste Meisterschaft in Saudi-Arabien für Ronaldo

Es war der erste Titel für den 41-Jährigen in der Saudi Pro League, in die er im Dezember 2022 gewechselt war. Al-Nassr behauptete dank des Sieges, zu dem die ehemaligen Bayern-Profis Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) die weiteren Treffer beisteuerten, am letzten Spieltag sein Zwei-Punkte-Polster vor Al-Hilal. Der Verfolger gewann bei Al Fayha mit 1:0. Für Ronaldo, geht es im Sommer mit der WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter. Der Torjäger bestreitet mit Portugal bereits seine sechste Endrunde.